HABER

Brezilya'da bazı muhalif Kongre üyelerinden 'Hepimiz Lula'yız' eylemi

12.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

60'ı aşkın muhalif kongre üyesi hapse giren eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı desteklemek amacıyla eylem başlattı. Kongre üyeleri isimlerine resmen 'Lula'yı ekledi.

Brezilya'da bazı muhalif Kongre üyelerinden 'Hepimiz Lula'yız' eylemi

Brezilya'da muhalefetteki İşçi Partisi'ne mensup 60'ı aşkın kongre üyesi, hapse giren eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı desteklemek amacıyla eylem başlattı. Kongre üyeleri isimlerine resmen 'Lula'yı ekledi.

Lula da Silva'nın cezaevine girmesi sağ partileri rahatlatmış olabilir ama şimdi Kongre'de 60'dan fazla 'Lula' var.

Brezilya Kongre'sinin Temsilciler Meclisi'ndeki muhalefet İşçi Partisi grubu lideri Paulo 'Lula' Pimenta da isim değiştirme eyleminin iki amacı olduğunu söyledi:

"Öncelikle normal koşullarda yaşamadığımızı göstermek istiyoruz çünkü kurumsal standartlar çökmüştür. İkinci olarak ise Başkan Lula'ya saygımızı gösteriyoruz."

Eyleme öncülük eden İşçi Partisi lideri Gleisi Hoffman'ın adı da Gleisi 'Lula' Hoffman olarak değişti.

Hoffman parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin gördüğü gelmiş geçmiş en sevilen başkanın tutuklanmasını kınamak için konuşurken büyük üzüntü ve acı içindeyim. Bir an bile yolumuzdan dönmeyeceğiz. Lula için özgürlük istiyoruz çünkü Lula siyasi bir mahkumdur. Sözde demokratik bir hükümetin yönetimindeki ülkede siyasi bir mahkumdur" dedi.

Eski başkan Lula hafta sonunda cezasını çekmek üzere polise teslim olurken

Bu durumda Brezilya Kongresi'nin her iki kanadında da başkanlık divanı konuşmacıları çağırırken onları değiştirdikleri yeni isimleriyle çağıracak ve adları elektronik oylama panosunda Lula olarak görünecek.

Buna tepki gösteren sağ partilerden bazı kongre üyeleri ise Lula da Silva'yı mahkum eden hakim Sergio Moro'nun ismini almaya başladı.

Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı davada rüşvet olarak deniz kenarında bir daire almak suçlamasıyla mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme de eski başkanın temyiz sürecini de cezaevinde geçirmesine karar verince Lula da Silva'nın Ekim ayında yapılacak yeni başkanlık seçimlerine katılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

Oysa İşçi Partisi adayı ve iki dönem başkanlık yapmış olan Lula da Silva son kamuoyu yoklamalarında başkanlık için en çok desteğe sahip aday olarak görünüyordu.

İşçi Partisi Lula da Silva'ya yönelik suçlamaların siyasi amaçlarla yöneltilmiş gerçek dışı iddialar olduğunu savunuyor.

Brezilya'da bazı muhalif Kongre üyelerinden 'Hepimiz Lula'yız' eylemi

3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İlginizi Çekebilir

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Azez'de bombalı saldırı!

Azez'de bombalı saldırı!

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? Peki Rusya ve ABD'nin savaş güçleri ne durumda?

3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? Peki Rusya ve ABD'nin savaş güçleri ne durumda?

Almanya kayıp milyarderi arıyor

Almanya kayıp milyarderi arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.