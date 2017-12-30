Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugün yayımladığı kararname ile kamu güvenlik organlarının kontrolünün orduya devredildiğini duyurdu.
10 GÜNDÜR GREVDELER
Eyalette polisler ve itfaiyeciler, 19 Aralık'tan bu yana çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenli ödenmesini talep ederek iş bırakma eylemi yapıyor.
Polislerin iş bırakma eylemi nedeniyle eyalet genelinde 500'ün üzerinde hırsızlık, soygun ve yağma olayı yaşandığı bildirildi.
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