HABER

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 20:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gündür sürdürdüğü iş bırakma eylemleri nedeniyle güvenlik orduya devredildi.

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugün yayımladığı kararname ile kamu güvenlik organlarının kontrolünün orduya devredildiğini duyurdu.

10 GÜNDÜR GREVDELER

Eyalette polisler ve itfaiyeciler, 19 Aralık'tan bu yana çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenli ödenmesini talep ederek iş bırakma eylemi yapıyor.

Polislerin iş bırakma eylemi nedeniyle eyalet genelinde 500'ün üzerinde hırsızlık, soygun ve yağma olayı yaşandığı bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis grev ordu brezilya Rio Grande do Norte

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İran sınırında ilginç görüntü

İran sınırında ilginç görüntü

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.