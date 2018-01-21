Brezilya'da sarılık alarmı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Brezilya sarılık salgını sebebiyle sağlık alarmı ilan etti.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti, bölgede hızla artan ölümcül sarılık salgını sebebiyle sağlık alarmı ilan etti. Ülke genelinde sarılık sebebiyle Aralık ayından bu yana 15 kişi hayatını kaybederken eyaletin başkenti Belo Horizonte dahil olmak üzere eyaletin birçok kenti salgından kötü bir şekilde etkilendi.

Sarılık sebebiyle Minas Gerais'in üç eyaletinde aşılama programları başlatılırken, Rio de Janerio ve Sao Paulo kentlerinde oluşan uzun kuyruklar sebebiyle aşıların yeterli olmayabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) özellikle Sao Paulo olmak üzere turistlerin seyahatlerinden en az 10 gün önce sarılık aşısı olmaları gerektiğini açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanı Antonio Nardi halkın ve turistlerin, Şubat ayında yüksek sarılık salgınına tanık olan büyük kentlerde düzenlenecek olan festival kutlamaları sırasında dikkatli olmaları gerektiğini ve Sao Paulo eyalet yetkililerinin aşı kampanyasını devlet nüfusunun yarısını aşılama amacıyla Şubat ayının sonuna kadar hızlandıracağını söyledi. (Fotoğraflı)