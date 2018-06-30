Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Bu kadınlar, Brezilyalıların ardından, şimdi de aşırı sağcı Rus grupların hedefinde.

Söz konusu sağcı gruplar, tacizleri daha ileri götürüp, yabancı futbolseverlerle fotoğraf çektiren Rus kadınları da hedef alıyor.

Yapılan paylaşımlar aşağılayıcı yorumlar ve hakaretlerle de sınırlı kalmıyor, birçok Rus kadın, fiziksel şiddetle ve ölümle tehdit ediliyor.

Kadınlar genelde kişisel Instagram hesapları ile Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen ve günde 30 milyondan fazla kişinin kullandığı VKontakte (VK) üzerinden hedef alınıyor. Ülkenin dört bir yanında aşırı sağcı gruplar, bu korkunç paylaşımları internet üzerinden dolaşıma sokuyor.

"Rus erkek vatandaşlara bir hakaret"



Bir Portekizli taraftar grubu, bir Rus kadından, Portekizce "pembe vajina" demesini istedi ve cep telefonuna kaybetti.

Dolaşıma giren bu video nedeniyle de aynı kadın, Rus sosyal medya ağı, VK'deki aşırı sağcı grupların nefret kampanyasının hedefi oldu.

VK profilini silerek tüm sosyal ağlardan çıkan kadının, adı, doğum yeri, hatta adresi kamuoyu önünde çoktan ifşa edilmişti. Hesaplarını silmeden önce paylaştığı kişisel fotoğrafları da, halen dolaşımda.