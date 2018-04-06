HABER

Brezilya’nın Eski Devlet Başkanı Teslim Olacak mı?

06.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl 1 aylık hapis cezası onanan Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yerel saatle 17.00’ye kadar teslim olması için süre verildi

Brezilya’nın Eski Devlet Başkanı Teslim Olacak mı?

Yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl 1 aylık hapis cezası onanan Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya, yerel saatle 17.00’ye kadar teslim olması için süre verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin temyiz başvurusunu reddetmesi sonrasında Federal Yargıç Sergio Moro, eski bir devlet başkanı olduğu için Lula da Silva’ya, gönüllü teslim olma fırsatı sunduklarını belirtti.

Moro, 72 yaşındaki siyasetçiye yolsuzluk soruşturmasının yürütüldüğü Curitiba kentindeki hapishanede diğer mahkumlardan ayrı özel bir hücre hazırlandığını da açıkladı.

Yargıç Moro geçen sene eski devlet başkanını, devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için bir inşaat şirketinden rüşvet olarak villa aldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmıştı.

Moro’nun çağrısına uyarak Curitiba’da teslim olup-olmayacağı belirsiz olan Da Silva’nın, polisin kendisini almasını beklemesi de mümkün.

İşçi Partisi, Da Silva’nın Ekim’deki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda ise ısrarlı. Eski devlet başkanının, cezasını çekmeye başlasa da hala adaylık olasılığı var. Gelecek Ağustos ayında yüksek seçim mahkemesi, adaylıklar hakkında son kararını verecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula da Silva, hızla verilen hükümlerin, başkanlık seçimlerine katılmasının önlenmesi amacıyla verildiğini savunuyor. 2003-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Da Silva, görev süresi sona erdiğinde hala yüzde 80’lik bir destek oranına sahipti. Son anketlere göre Da Silva, hala seçmenlerin favorisi.

Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı

Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

Hollanda'da cenaze işleri fuarında sergilenecek 'intihar makinası' tartışma yarattı

Hollanda'da cenaze işleri fuarında sergilenecek 'intihar makinası' tartışma yarattı

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.