Brezilya’nın Eski Devlet Başkanı Teslim Olacak mı?

Yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl 1 aylık hapis cezası onanan Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya, yerel saatle 17.00’ye kadar teslim olması için süre verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin temyiz başvurusunu reddetmesi sonrasında Federal Yargıç Sergio Moro, eski bir devlet başkanı olduğu için Lula da Silva’ya, gönüllü teslim olma fırsatı sunduklarını belirtti.

Moro, 72 yaşındaki siyasetçiye yolsuzluk soruşturmasının yürütüldüğü Curitiba kentindeki hapishanede diğer mahkumlardan ayrı özel bir hücre hazırlandığını da açıkladı.

Yargıç Moro geçen sene eski devlet başkanını, devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için bir inşaat şirketinden rüşvet olarak villa aldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmıştı.

Moro’nun çağrısına uyarak Curitiba’da teslim olup-olmayacağı belirsiz olan Da Silva’nın, polisin kendisini almasını beklemesi de mümkün.

İşçi Partisi, Da Silva’nın Ekim’deki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda ise ısrarlı. Eski devlet başkanının, cezasını çekmeye başlasa da hala adaylık olasılığı var. Gelecek Ağustos ayında yüksek seçim mahkemesi, adaylıklar hakkında son kararını verecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula da Silva, hızla verilen hükümlerin, başkanlık seçimlerine katılmasının önlenmesi amacıyla verildiğini savunuyor. 2003-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Da Silva, görev süresi sona erdiğinde hala yüzde 80’lik bir destek oranına sahipti. Son anketlere göre Da Silva, hala seçmenlerin favorisi.