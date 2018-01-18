Brigitte Bardot: #MeeToo kadınları sadece ünlü olmak istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Türkiye'de de geniş kitlelerce tanınan Fransız aktrist Brigitte Bardot, Hollywood'da Harwey Weinstein skandalıyla başlayan ve tacize uğrayan kadınların tacizcilerini açığa çıkartmak için kullandıkları #MeeToo akımına katılan kadınları "ünlü olmaya çalışmakla” suçladı.
Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'yi destekleyen Bardot, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlarının yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu. Fransız dergi Paris Match'e konuşan Bardot, "Bu aktrislerin büyük bir çoğunluğu iki yüzlü ve gülünç. Birçok aktris rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra bu olanları anlatırız. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor” dedi.
83 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman cinsel taciz kurbanı olmadığını belirterek, "Adamlar bana güzel olduğumu veya güzel ufak bir popom olduğunu söylediklerinde hoşuma giderdi” dedi. Brigitte Bardot 1956 yılında Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle aniden seks sembolü haline gelmişti. 1973 yılında sinema kariyerine başlayan ve hayvan haklarının sıkı bir savunucusu olan Bardot daha önce de farklı zamanlarda feminist örgütleri ve kadın hakları savunucularını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.
Yine geçen haftalarda Fransız star Catherine Deneuve tacize uğradığını söyleyen kadınları eleştirmiş ve tüm kadın örgütlerin tepkisini çekmişti. (Fotoğraflı)
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