Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel’de terör saldırısı korkusu yaşandı. Bugün öğle saatlerinde ormanda cinayet işlendiğini iddia eden bir vatandaşın ihbarı üzerine polisler harekete geçti. İlk başta terör saldırısı olarak algılanan olayın terörle bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

İhbarın ardından hareketli saatler yaşanan Brüksel'de, Vorst semtinde bir vatandaşın korkmuş bir şekilde polis karakoluna girerek ormanda bir cinayet işlendiğine tanık olduğunu iddia etmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Olay yerine giden polis ekipleri ormanda arama yaptı ve her hangi bir cinayete rastlanmayınca ekipleri geniş çapta arama başlattı. Orman müdürlüğü de bazı ihbarlar aldıklarını bildirdi, bunun üzerine polis ekipleri ve polis helikopteri daha geniş çaplı araştırma başlattı.

Karakolda cinayet ihbarı yapan kişinin verdiği adres yanlış çıkınca polis bölgedeki görgü tanıklarıyla görüştü ve Vorst semtindeki Sint-Denijsplein meydanında iki silahlı adam görüldüğü tespit edilmişti.

Eli silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine bazı binalara arama yapıldı ve emniyet yetkililerince silahlı hiçbir kimseye rastlanmadığı ve bir cinayetle karşılaşmadıklarını bildirdi. Olayın terörle bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

DHA