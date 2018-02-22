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Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 16:19 | Son Güncelleme

Belçika'nın Brüksel şehrinde bugün öğle saatlerinde terör saldırısı korkusu yaşandı. İlk başta terör saldırısı olarak algılanan olayın terörle bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

Brüksel’de terör saldırısı korkusu yaşandı. Bugün öğle saatlerinde ormanda cinayet işlendiğini iddia eden bir vatandaşın ihbarı üzerine polisler harekete geçti. İlk başta terör saldırısı olarak algılanan olayın terörle bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

İhbarın ardından hareketli saatler yaşanan Brüksel'de, Vorst semtinde bir vatandaşın korkmuş bir şekilde polis karakoluna girerek ormanda bir cinayet işlendiğine tanık olduğunu iddia etmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Olay yerine giden polis ekipleri ormanda arama yaptı ve her hangi bir cinayete rastlanmayınca ekipleri geniş çapta arama başlattı. Orman müdürlüğü de bazı ihbarlar aldıklarını bildirdi, bunun üzerine polis ekipleri ve polis helikopteri daha geniş çaplı araştırma başlattı.

Karakolda cinayet ihbarı yapan kişinin verdiği adres yanlış çıkınca polis bölgedeki görgü tanıklarıyla görüştü ve Vorst semtindeki Sint-Denijsplein meydanında iki silahlı adam görüldüğü tespit edilmişti.

Eli silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine bazı binalara arama yapıldı ve emniyet yetkililerince silahlı hiçbir kimseye rastlanmadığı ve bir cinayetle karşılaşmadıklarını bildirdi. Olayın terörle bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

DHA

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Brüksel silah saldırı Belçika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
polis değilde silahlı kişi diyerek prim yapma çabası sizden adam olmaz mynet
AKP ZİHNİYETİ BU MÜSLÜMAN BENİM DIŞINDAKİLER ÖLSÜN
@buyukergun sen zaten öl zaten yaşamıyorsun ki mantar .. bu haberde akparti diye bir kelime varmı _?
@buyukergun chp zihniyeti..akp kaybetsin diye hdp ye oy verdiler
@buyukergun Bütün CHP liler aha bunun gibi.. Kel alakadan yola çıkarak fön çektirirler.. La nolur az zeka belirtisi gösterin.. Valla billa bişey demiycez...
@buyukergun çünkü sadece dünyanın her köşesinde alakalı alakasız müslüman kanı aktığı için olabilirmi ?
Olay kontrol altına alındıktan sonra yabancı basının atacakları haber başlıklarını ben söyleyeyim. Bu saldırgan veya saldırganlar Müslüman ise; İSLAMİ TERÖR ÖRGÜTÜ. Bu saldırgan veya saldırganlar Hıristiyan ise; POLONYA’LI ÇILGINLAR.
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