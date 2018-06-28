Brüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyal

Merkel ise, konuya iki günlük AB liderler zirvesinde çözüm arayacak.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında iltica politikası nedeniyle süren krizde, CSU'dan iyimser bir sinyal geldi. Koalisyonun küçük ortağının lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel ile arasındaki krize dair, "Çözebileceğimizden eminim" ifadesini kullandı. Alman ARD televizyonunda konuşan Seehofer, partisinde "Berlin'deki hükümeti tehlikeye atmak, Federal Meclis'teki ortak parti grubunu dağıtmak, hatta Başbakan'ı devirmek isteyen" kimsenin bulunmadığını kaydetti. Sorunu "iki tarafın da inandırıcılığını kaybetmeden makul bir şekilde" çözmeye çalıştıklarını belirten CSU'lu politikacı, kararlılığın mevcut olduğunu vurguladı.

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. CDU lideri ve Başbakan Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor.