Brüksel’de Çavuşoğlu’na ‘S-400’ Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin “Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti” konusunda uyardığı bildirildi.
Amerikalı bir yetkiliye dayanan Reuters haberine göre, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasındaki görüşmede Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımı yapması halinde Amerika’da oluşan kaygıların ciddiyetini vurguladı. Yetkili, Pompeo’nun Çavuşoğlu’ndan, NATO’yla uyumlu sistemleri düşünmesini istediğini belirtti.
Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Pompeo görüşmede ayrıca, Türkiye’de 2016 yılı Aralık ayından bu yana hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’la ilgili endişelerini dile getirdi.
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