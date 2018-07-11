Brüksel’deki NATO Zirvesinde Neler Konuşulacak?

Stoltenberg ayrıca, NATO üyelerinin yeni ekipmanlara milyarlarca dolar yatırım yaptığını, dünya genelindeki misyonlar ve operasyonlara katkılarını arttırdığını söyledi.

NATO ülkeleri 2014 yılında, 10 yıl içerisinde gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2’sini savunmaya ayırma yönünde adım atmayı kabul etmişti. Bu konuda önemli ilerleme sağlandığını belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu yıl 8 müttefikin GSYH’lerinin en az yüzde ikisini savunmaya ayırmalarını bekliyoruz. 2014’te bunu yapan müttefik sayısı sadece üçtü” dedi.

Toplantıda ittifakın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, teröre karşı mücadelenin dozunun arttırılması ve yük paylaşımının daha adil bir çizgiye çekilmesi gibi konular tartışılacak.

NATO’nun tarihindeki 29’uncu zirvesinde bir araya gelecek üye ülkelerin liderlerini yoğun bir gündem bekliyor. Bundan önceki zirve Temmuz 2016’da Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılmıştı.

NATO ülkelerinin ortak savunmaya katkılarını arttırması ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu.

Trump hafta başında paylaştığı Twitter mesajında, "ABD, NATO mensubu diğer ülkelerden daha fazla ödüyor. Bu adil ve kabul edilebilir değil. Ben Başkan olduğumdan beri bu ülkeler katkı paylarını arttırsalar da, bu yeterli değil, daha fazla yapmalılar, Almanya yüzde 1, ABD yüzde 4 katkı yapıyor. Avrupa, ABD'nin yaptığı katkıdan çok geride. Bazı hesaplarda, ABD NATO'nun giderlerinin yüzde 90'ını ödüyor. Halbuki bazı ülkeler taahhüt ettiği yüzde 2'ye bile yaklaşmadı. Üstelik, AB, ABD ile yaptığı ticarette 151 milyon dolarlık bir ticaret fazlasına sahip. Hayır!" diyerek NATO'da AB ülkelerine baskı yapacağının sinyallerini verdi.

Liderler, NATO’nun teröre karşı mücadeledeki rolünü arttırma yönünde de kararlar alacak. Beklenen bu kararlar arasında Irak’taki yeni eğitim misyonunun başlatılması yer alıyor. Bu misyona yüzlerce NATO eğitmeninin katılması öngörülüyor. Ayrıca, Iraklı güçlerin profesyonellik kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik askeri okulları kurulması da planlanan adımlar arasında bulunuyor. NATO müttefikleri, Tunus ve Ürdün dahil Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kilit ortaklara desteğin seviyesini yükseltme yönünde de mutabakat ortaya koyacak.

NATO’nun caydırıcılık ve savunma mekanizmasını güçlendirmeye yönelik bir girişimin de zirvede onaylanması bekleniyor. “Teyakkuz Girişimi

