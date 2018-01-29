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Bruno Mars'a altı Grammy ödülü

29.01.2018 10:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, altı dalda Grammy ödülü kazanarak bu yılki ödül töreninin yıldızı oldu.

Müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Grammy ödülleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

R&B şarkıcısı Bruno Mars'ın '24K Magic' albümü, Yılın Albümü, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı olmak üzere toplam altı dalda Grammy ödülü kazandı. Mars böylece aday gösterildiği tüm dallarda ödül kazanmış oldu. Sekiz dalda aday gösterilen Jay-Z ise geceden eli boş ayrıldı.

30 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar da En İyi Rap Albümü, En İyi Rap Şarkısı, En İyi Rap Performansı kategorilerinin aralarında olduğu beş ödüle layık görüldü.

Grammy töreninde beyaz gül

Bu yıl sinema ve müzik dünyasındaki tüm ödül törenleri, Hollywood'daki taciz skandalları sonrası kadın oyuncularla dayanışma mesajlarına sahne oluyor.

60'ıncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nde de sosyal medyada çok ses getiren #MeToo hareketi ile dayanışma gösteren birçok sanatçı yakasına beyaz gül taktı.

Gecenin sürprizi Hillary Clinton oldu

Grammy ödül töreninde bir sürpriz de yaşandı. 2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump'a karşı yürüttüğü başkanlık yarışını kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton, Michael Wolff'un 'Ateş ve Öfke' adlı kitabından Trump hakkında bir kesit okudu. Trump yönetimi altındaki Beyaz Saray hakkında bilinmeyenlerin yer aldığı kitap, kısa sürede ABD'de en çok satan kitap haline gelmişti. Trump'ın avukatları kitabın piyasaya çıkışını engellemek için tehditler savurmuştu.

Clinton'ın kitaptan bir bölüm okumasına Trump ailesinden tepki geldi. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Grammy'de bir #fakenews kitabından kesit okumak başkanlığı kaybettikten sonra bir teselli ödülü gibi görünüyor" yazdı.

AP / Reuters, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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