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"Brunson anlaşması" konusunda çelişkili açıklamalar

27.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

Trump ile Erdoğan arasında Brunson anlaşması sağlandı mı? İsrailli bir yetkili, Trump’ın İsrail’den bir Türk tutuklunun serbest bırakılmasını istediğini doğrularken, Türkiye iddiaları reddetti.

İsrailli bir yetkili, Washington Post gazetesinin, Başkan Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'de tutuklu bulunan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının serbest bırakılması karşılığında ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladığına dair haberiyle ilgili açıklamada bulundu. Yekili Trump'ın Başbakan Netanyahu'dan ülkede tutuklu bulunan bir Türk vatandaşının serbest bırakılması konusunda istekte bulunduğunu doğruladı. Reuters ajansına açıklama yapan yetkili, "Başkan Trump'tan bu yönde bir istek geldiğini teyit edebilirim" dedi.

İddialar üzerine Türk tarafından da bir açıklama yapıldı. Anadalu Ajansı'nın haberine göre, bir Türk yetkili "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

Ebru Özkan adlı Türk vatandaşı yaklaşık 15 hafta önce İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas ile bağlantılı olduğu suçlamasıyla İsrail'de tutuklanmıştı. Özkan’ın avukatı suçlamaları geri çevirmiş, müvekkilinin Haziran ayında turistik vizesine yönelik sorunlar nedeniyle tutuklandığını belirtmişti. Türk vatandaşı Ebru Özkan, 12 Temmuz'da İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ABD'li Papaz Brunson ise iki gün önce tutuklu bulunduğu İzmir'de ev hapsine alındı.

Washington Post'un iddiası

Washington Post gazetesi Perşembe günü yayınlanan haberinde, ABD Başkanı Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Temmuz’daki NATO Zirvesi’nde bir anlaşma yaptıklarını iddia etmişti.

İddiaya göre, Trump ile Erdoğan Türkiye’de tutuklu ABD'li papaz Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında İsrail’de terör suçlamasıyla tutuklanan Ebru Özkan'ın serbest kalması üzerinde anlaştı.

Gazete, bu anlaşma çerçevesinde de ABD Başkanı Trump’ın 14 Temmuz’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. Trump’ın bu görüşmede Türkiye’de 21 ay tutuklu kalan rahip Brunson’a karşılık, İsrail’de tutuklu Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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