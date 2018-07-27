"Brunson anlaşması" konusunda çelişkili açıklamalar

İsrailli bir yetkili, Washington Post gazetesinin, Başkan Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'de tutuklu bulunan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının serbest bırakılması karşılığında ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladığına dair haberiyle ilgili açıklamada bulundu. Yekili Trump'ın Başbakan Netanyahu'dan ülkede tutuklu bulunan bir Türk vatandaşının serbest bırakılması konusunda istekte bulunduğunu doğruladı. Reuters ajansına açıklama yapan yetkili, "Başkan Trump'tan bu yönde bir istek geldiğini teyit edebilirim" dedi.

İddialar üzerine Türk tarafından da bir açıklama yapıldı. Anadalu Ajansı'nın haberine göre, bir Türk yetkili "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

Ebru Özkan adlı Türk vatandaşı yaklaşık 15 hafta önce İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas ile bağlantılı olduğu suçlamasıyla İsrail'de tutuklanmıştı. Özkan’ın avukatı suçlamaları geri çevirmiş, müvekkilinin Haziran ayında turistik vizesine yönelik sorunlar nedeniyle tutuklandığını belirtmişti. Türk vatandaşı Ebru Özkan, 12 Temmuz'da İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.