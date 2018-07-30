Brunson Serbest Kalmak İçin Mahkemeye Başvurdu

Rahip Andrew Brunson ev hapsinden kurtulmak ve seyahat yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
Konuyla ilgili açıklama avukatından geldi.
Reuters haber ajansının gördüğü başvuru dilekçesinde Brunson’ın cezaevinden çıkmasına rağmen özgürlüğünden mahrum olduğu, normal hayatına dönemediği ve dini gerekliliklerini yerine getiremediği kaydediliyor.
Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt 3’le 7 gün arasında bir karar beklediklerini kaydediyor.
Brunson’ın bir sonraki duruşmasının Ekim ayında yapılması karara bağlanmıştı.
Brunson, Gülen ve PKK’ya destek vermek ve casuslukla suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde 35 yıl ceza alması gündemde.
Konu iki ülke ilişkilerini son dönemde oldukça germiş durumda. Amerika Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.
Türkiye ise yargının bağımsız olduğunu belirtiyor.
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