‘Brunson Tahliye Edilse de Sorunlar Bitmez’

Teröre destek ve casusluk iddialarıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunun, sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

Brunson davasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisini Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu Amerika’nın Sesi’ne yorumladı.

“Diplomatik teamüllere aykırı”

Babüroğlu, ABD Başkanı Trump’ın ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye’yi tehdit eder biçimde yaptıkları açıklamaların diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın davayla ilgili söylemlerinin ABD’de kendisine oy veren muhafazakar seçmenlerin rahip Brunson’ı sahiplenmesi sebebiyle önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Babüroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Trump’a oy veren muhafazakar kesim, Rahip Brunson’a da destek verdiği için özellikle Kasım’da yapılacak kongre (ara) seçimlerinde ABD Başkanı Trump bu konuya çok önem veriyor. Ayrıca ikinci defa başkan seçilebilmesi için de bu kendisi için çok önem arz ediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her görüşmesinde diğer konulardan daha çok Rahip Brunson’ın serbest bırakılması konusundaki isteklerini dile getiriyor.”