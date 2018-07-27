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‘Brunson Tahliye Edilse de Sorunlar Bitmez’

27.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Rahip Andrew Brunson davasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisini Amerika’nın Sesi’ne yorumladı

‘Brunson Tahliye Edilse de Sorunlar Bitmez’

Teröre destek ve casusluk iddialarıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunun, sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

Brunson davasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisini Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu Amerika’nın Sesi’ne yorumladı.

“Diplomatik teamüllere aykırı”

Babüroğlu, ABD Başkanı Trump’ın ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye’yi tehdit eder biçimde yaptıkları açıklamaların diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın davayla ilgili söylemlerinin ABD’de kendisine oy veren muhafazakar seçmenlerin rahip Brunson’ı sahiplenmesi sebebiyle önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Babüroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Trump’a oy veren muhafazakar kesim, Rahip Brunson’a da destek verdiği için özellikle Kasım’da yapılacak kongre (ara) seçimlerinde ABD Başkanı Trump bu konuya çok önem veriyor. Ayrıca ikinci defa başkan seçilebilmesi için de bu kendisi için çok önem arz ediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her görüşmesinde diğer konulardan daha çok Rahip Brunson’ın serbest bırakılması konusundaki isteklerini dile getiriyor.”

“Rahip Brunson 12 Ekim’deki Duruşmada Tahliye Olur”

12 Ekim günkü duruşmada Rahip Brunson’ın serbest kalabileceğini düşündüğünü ifade eden Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ancak ABD ile Türkiye arasında çok daha önemli krizlerin olduğuna dikkat çekti.

Babüroğlu, “Brunson’ın serbest bırakılması Suriye’deki PYD sorununu buharlaştırmayacaktır, Menbiç sorunu bitmeyecektir, S-400 krizi sona ermeyecektir, İran’a 4 Kasım 2018’de uygulanacak ambargo sebebiyle Türkiye’nin bu durumdan olumsuz etkilenmesi durumu ortadan kalkamayacaktır. Bu sebeple ABD’nin Ortadoğu’da özellikle de Irak ve Suriye’de uyguladığı politikaların Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla ve ulusal güvenliğiyle örtüşmediğini düşünüyorum” dedi.

“Fethullah Gülen’in İadesi Görüşülebilir”

Ülkeler arasında gizli görüşmelerin olabileceğine değinen Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu daha önce Rusya ve ABD arasında bu tarz görüşmelerin yapıldığını, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’le ilgili de bu tarz bir pazarlığın olabileceğini sözlerine ekledi.

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