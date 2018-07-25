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Brunson’a Ev Hapsi

25.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

Terör ve casusluk suçlamalarıyla iki yıldır cezaevinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine karar verildi

Brunson’a Ev Hapsi

Terör ve casusluk suçlamalarıyla iki yıldır cezaevinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine karar verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 50 yaşındaki Brunson, cezaevinden çıkartılarak evde tutulacak. Bu transferin ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belli değil.

Brunson, yakalandığı Aralık 2016 tarihinden buyana cezaevinde tutuluyor.

Terör örgütüne üye olmadan örgütün adına suç işlemekten suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alabilir. Terör örgütleri olarak PKK ve FETÖ’ye atıfta bulunuluyor.

Buna ek olarak Brunson’ın casusluktan suçlu bulunması halinde ek 20 yıl ceza alması da gündemde.

Brunson suçlamaları reddediyor.

Dava NATO müttefiki iki ülke Amerika ve Türkiye arasında gerilime neden olmuş durumda. Başkan Donald Trump sürekli olarak Brunson’ın serbest bırakılmasını istiyor.

Trump geçen hafta attığı tweet mesajında Brunson’ın tutuklu olmasını ‘tamamen rezillik’ olarak nitelemişti. Trump, “Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” ifadelerini de kullanmıştı.

Brunson’ın davası yakın zamanda Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında geçen konulardan biriydi.

Son duruşmada mahkeme Brunson’ın tutukluğunun devamına karar vermiş ve bir sonraki duruşmayı 12 Ekim’e ertelemişti.

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