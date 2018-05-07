HABER

Brunson'ın avukatı: Gizli tanık olayı tam bir garabet

07.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de yargılanan ABD'li rahip Brunson avukatı Halavurt, Brunson'ın davasının "fazlasıyla siyasileştiğini" söyledi.

Brunson'ın avukatı: Gizli tanık olayı tam bir garabet

DW Türkçe'ye konuşan Halavurt, mahkemenin tarafsız karar alabileceğini düşünmediğini de belirtti.Türkiye'de casusluk ve teröre destekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir'de yapıldı.

ABD'nin "hukuki dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısı yaptığı rahip Brunson için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan avukat İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın tahliye edilmesi gerekiyordu, fakat ne yazık ki bugün de tahliye olmadı. Bir dahaki celseye kadar, celse arası dilekçe verip bu hukuksuz tutuklamaya son verilmesi, Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayacağız" diye konuştu.

"Tam bir garabet"

ABD vatandaşı Brunson'a yönelik suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını söyleyen avukat Halavurt, "Bu gizli tanık olayı tam bir garabet. Sadece bizim davamızla ilgili değil, bu gizli tanık olayı ile ilgili çok ciddi bir sorun var" görüşünü kaydetti.

Halavert, gizli tanığın, Brunson'ın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istediği ve "ABD'nin PKK ve YPG'ye silah yardımlarının koordinatlarının Brunson ekibi tarafından verildiği" iddialarının Amerikalı rahip tarafından reddedildiğini söylerken, "Bunlar şu anda gizli tanığın ortaya attığı iddialar. Bana göre safsata" değerlendirmesini yaptı.

Brunson'ın avukatı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece gizli tanıkların beyanlarına dayandırılarak bu dava devam ettirilemez, bu iddiaları destekleyecek yan deliller olması gerekir. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili kararları çok açık, sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutukluluğunun sürmesi kabul edilebilir değil, ortada hiç bir delil yok. Biz bunu mahkemeye defaten söylememize rağmen bu dava devam ediyor bu kabul edilebilir bir şey değil."

Daha fazlasını okumak için: Gizli tanık: ABD'li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu

"Dava siyasileşti"

Halavert, casusluk suçlamalarının da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunu mahkemeye, toplandığı iddia edilen devlet sırlarının, kolayca internet üzerinde temin edildiğini göstererek çürüttüklerini aktardı.

"Dava fazlasıyla siyasileşti" diyen avukat Halavert, yapılan siyasi açıklama ve yorumların ister istemez mahkemeleri etkilediğine işaret ederek, "Etkilemeyeceğini savunmak mantıklı olmaz" dedi.

Halavert şöyle devam etti:

"Bu mahkemenin çok bağımsız, tarafsız karar verebileceği kanaatini taşımıyorum açıkçası. Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledim. Bu açıklamalar yapıldığı müddetçe bu mahkemelerde iyi, tarafsız, adil bir karar çıkması zor görünüyor. Mahkemenin gerekçelerine de baktığınız zaman zaten bu konu çok net anlaşılıyor, tutuklama gerekçeleri hukuksuz."

Brunson'ın suçsuz yere tutuklu tutulmaktan ötürü sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Halavert, müvekkilinin tahliye umudu olmasına karşın serbest bırakılmaması nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını kaydetti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. "Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasına 16 Nisan'da başlanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AK Partili ismin mutlu günü! Düğünde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin mutlu günü! Düğünde takılanlar dudak uçuklattı!
Erdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındıErdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındı
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürpriziMuharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.