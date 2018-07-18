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Brunson'ın avukatı: Müvekkilim bugün serbest kalabilir

18.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD‘li papaz Andrew Brunson'ın avukatı, müvekkilinin bugün serbest bırakılabileceğini söyledi.

Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, tutuklu yargılanan müvekkilinin bugünkü duruşmada serbest bırakılabileceğini söyledi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada bugün iddia makamının son üç tanığı dinlenecek. Son savcılık tanıklarının dinlenmesiyle delil toplama sürecinin de tamamlanacağına işaret eden avukat Halavurt, "İlk günden beri, hukuk uyarınca sanığın serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Delil toplanma evresinin sona ermesiyle bugün serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

Mahkemeler yargılama esnasında delillerin karartılmasını engellemek amacıyla ya da kaçma riskini göz önünde bulundurarak sanığın tutuklu yargılanmasına karar verebiliyor.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, "Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla" ve "PKK örgütünü desteklemekle" suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi

ABD'li papazın tutuklanması Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılması için Twitter'dan çağrı yapmıştı. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Hemen ardından ABD'deki 66 senatör de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıya onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe dile gösterilmişti.

DW,rtr/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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