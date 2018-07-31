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Brunson’un avukatının itirazı reddedildi

31.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Türk medyasında yer alan haberlerde terör örgütleri adına suç işlemek ve casuslukla suçlanan Amerikalı Rahip Andrew Brunson’ın avukatı aracılığıyla “ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının” kaldırılması yönündeki başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi

Brunson’un avukatının itirazı reddedildi

Türk medyasında yer alan haberlerde terör örgütleri adına suç işlemek ve casuslukla suçlanan Amerikalı Rahip Andrew Brunson’ın avukatı aracılığıyla “ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının” kaldırılması yönündeki başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

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