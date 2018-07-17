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Bu ayakkabının ham maddesi öyle bir şey ki!

17.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Sokaklara atılan yıllık ortalama 1,5 milyon kilogram sakızla ne yapılabilir?

Hollanda'da bir şirket, doğada yok olması 25 yıl süren sakızların yol açtığı kirliliğe dikkat çekmek istedi. Şirket sakızları spor ayakkabıya dönüştürdü.


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Anahtar Kelimeler:
sakız spor ayakkabı Sokak üretim Hollanda

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