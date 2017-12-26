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Bu bir ilk! Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 11:38 | Son Güncelleme 10 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde başkent Encemine'de caddeler Türk ve Çad bayrakları ile donatıldı. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Ziyaret, Çad'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 15.40'da Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi.

Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Çadlıların ise ellerinde Türk bayrakları taşıdığı, coşkulu şekilde dans ettikleri görüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı.

Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada Türkiye Maarif Vakfı (TMV) organizatörlüğünde ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve "Abeşe" olarak da bilinen, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı, ellerinde Türk bayraklarıyla havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan türk bayrağı Çad

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
işte LİDER,,,işte İTİBAR,,,,,çakallara KAPAK OLSUN,,,,
@34kso34 çad diye bir ülke olduğunu yeni duydum
@34kso34 hee cad gibi yer.
@34kso34 senin lideri avrupaya somuyorlar oda napsın afrikanın balta girmemiş ülkelerinde boy gösteriyo çünkü afrikadan başka kimse senin liderini takmıyo
@34kso34 çadı haritada göster desem yerini bilmezsin mal. üçüncü dünya ülkesi bile olmayan sefalet içindeki bir ülke
@34kso34 Türk bayrağını liderinin hatırına asmıyorlar. Liderine itibar amacıyla asılacak olsaydı resmini asarlardı Türkiye Cumhuriyeti bayrağını değil.
@34kso34 böle deme ya fetoşlar ve chpkk lılar böle haber sevmez .
@34kso34 bu sadece Türkiyeye özgü bişey değildir,hangi ülkenin lideri gelirse gelsin o gün o ülkenin bayrakları oraya asılır
@34kso34 sevgili kardeşim senin yorumunu okuyanlarında yarısı itibarsız çakal
@34kso34 o yüzden bm de 128 ülkeyi arkasına aldı dimi
@34kso34 tabi tabi
Dünya İslam ülkelerinin gururudur Türkiye Cumhuriyeti
Atatürk sayesinde.Ülkemiz kurulduğunda insanımızın yüzde 90 ının okuma yazma bilmiyordu.
@muratfitil o yüzden hepsini astınız değil mi ?
@muratfitil Az biraz araştır geri zekalı mal kaçmış okuma yazma oranı cumhuriyetin ilk yıllarında..
@muratfitil Nedenini de biliyor musun desem bilmiyorsun boş beleş konuşuyorsun Türki Cumhuriyeti kurulduğunda nüfus 8 ila 10 milyon arasındaydı ve nufusun çoğu yaşlıydı nedenmi okumuş ve ve genç nesiller cephelerde şehit oluyorlar okullar mezun veremiyordu öğrenci ve gençler cephedeydi 1. dünya savaşı öncesindeki osmanlıdaki okul ve üniversiteleri araştır gör. Atatürk nerden mezun oldu. Boş beleş işkembeden sallıyorsunuz. Ne demişler Yiğidi Öldür hakkını yeme sezarın hakkı sezara.
Ne yapsın adamlar korkudan ne olur ne olmaz diye her yere Türk bayrağı asmışlar.
@yolcuabbas Hainsiniz yapacak bir şey yok
@yolcuabbas ezikliğini belli etme bu kadar.
@yolcuabbas bu kadar belli etme zoruna gittiğini,adın gibi ikile Abbas:)))
sen bi abbassın bi boka yaramazsın hadi yaylan bakim
Anca işte 5.sınıf ülkelerde itibar görüyor. Cehalet sadece Türkiye'de değil,dünyada sorun.
siz anca tüp kuyruğu çöp dağları banka kuyruğu batan ssk aç sefil insan manzaraları yaparsınız hadi ordan
çapulcu olmak kolay değilki sizin gibi vatan haini olmak bilgelikse biz cahil oluruz kardeşim ama sizin gibi vatan haini olamayız
Ve içimizdeki hainler 15 yıl öncesine kadar fakir, itibarsız ve Çad gibi ülkelerin harita da bile yerini gösteremez iken şimdi Dünyaya meydan okuyan ve itibarlı bir lider ile TÜRKİYE DEVLETİ var.Ama hainler bunu hazmedemiyor....
Kendi ülkesinde korkudan koruma ordusu olmadan camiye bile gidemeyen Lider... Lidere bak
@8477 sizin gibi satılmış hainlerin olduğu bir ülkede tabikide korumasız hiçbiryere gitmesin. atatürkün resimlerdende görülmüş olduğu gibi savaşa bile tek başına gidiyodu değilmi kemalında tek tabanca gezer şimdi senin....laf olsun diye yaşamayınnn olm
@8477 sizin gibi hain satılmışların olduğu ülkede başka türlü gezilmez neyapsın. senin keMAL ın tek tabanca mı geziyor.
ÇAD'ın nesi var ki? %1 i asfaltlanmış yolu, %5 okur yazarlı bir Fransız egemenliğinin hakim olduğu orta Afrika ülke... Ancak yandaşa güzel iş çıkar...
Ülkemde 5-6 sene öncesine kadar ,bunlar fetöyle kol kola iken bayramlarda törenlerde Türk Bayrağı taşıyanların elinden bayrakları polisler ''provokasyon yapıyorsunuz'' diyerek zorla alıyordu...
vergi zamlarıyla bu ülkeyi çocuk bile yönetir.. biz dünyanın en zengin ülkesimiyiz ki en pahalı akaryakıtı biz kulanalım... tüm dünyada gıda fiyatları düşerken bizde katlandıkça katlanıyor... yılardır filistin malzeme yapılıp göz boyanıyor..
dünya lideri islam ümetinin REİSİ bizdeki haçlı üşakları böle haber sevmez yerlimili olanı sevmez onlar haçlı kölesi olalım onlar nederse onu yapalım teknoloji silah yapmaya gerek yok köle kalalım diyen bir beyin yanmış bir beyin türke hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım.
işte liderlik yapabileceği ülke buralar.keşkem oralarda kalsanda buralara gelmesen.
catın demokrasisi ni ital edecz herhaldı çoook meşür çad muz cumhuryeti bile değil.
Türkün bayragını hazmetmeyen gafiller zaman gelecek yolcuabbaslar olanlar abbasyolcu olacaklar.
Reisin bu aralar fena gaza geldiğini ve bu ülkelrinde ülkemizden çok büyük beklentileri olduğunu sanıyorum,o kadar gaza gelmişti,imar etmek için ada istiyor,memrurune emeklisinde sadaka tarzında zam veriyor,tam bir çelişki örneği
Bu Çad Çal`ın neresine düşüyor ?
zavallı çad akp genel başkanını türk sanıyor
BİRAZ YALAKALIK YAPALIM PARA DAĞITIYOR BİRİLERİ BİZEDE DÜŞER DEMİŞLERDİR.
cad nere ilk defa duydum
SİZ NE KADARDA SEVMESENİZ REİSİ DÜNYANIN HER YERİNDE HALK TARAFINDAN SEVİŞLİYO İSRAİEDE GİTSE ORDADA AYNI SEVGİ Yİ GÖRR AMA BİZDEKİ AKLI KITLAR HEMEN BAŞLAR FAKİR ÜLKE ORASI DİYE
DALGALAN SENDE ŞAFAKLAR GİBİ EYY ŞANLI HİLAL
2000 yılından önce el pençe divan duran türkiye dilenci gibi para dilenen türkiye onun bunun kuklası türkiye o zamanlar hayal edebiliyormuydunuz 2000 yılında ecevitin israile terörist devlet diyebileciğini abd ye meydan okuyabileceğini sizin mantığınız erdoğan gitsinde vatan batsın razıyız kusura bakmayın geçti o günler hem özgür olacaksın hem başın kapalı diye okula gidemeyeceksin hem demokrasi diyeceksin ahıra çevrilen camileri türkçe okutulan ezanları bilmeyeceksin geçti o günler geçti bugün erdoğanın bırak icraatlerini konuştuğu kadarının onda birini konuşmamıştır bundan öncekiler
SEN ÇAD KÜÇÜK GÖRÜYON AMA 20 YIL ÖNCESİNE KADAR ÇAD İNSANIDA SENİ BİLMİYORDU O NE OLCAK SENİN TÜRKİYE İSMİNİ DUYMAMIŞTI .
bizim mahalle bile burdan daha büyük.
FETÖ zihniyetini Çad Devlet yönetimi kadrolarına da ortak etmeseler bari.
Afrika ziyaretleri dolayısıyla Afrika Ulkelerle ekonomik vb yakınlaşmalarından Yorumcular pek menun değil, AB ile ilişkiler istenmekte galiba, AB istimiyor yalvarın beylki olur ABD dışişleri bakanın uçağını inmesini musaade etmedi, bunu unutan boş felsefe yapmayı buraksın boş icaatlar çıkartmasın!
akp başkanını çada hediye edebiliriz. bunu canı gönülden istiyoruz.
çad denen ülke sudandan daha daha gelişmiş az bişi deil toprak bakımından oda çok büyük bişi
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