Bu bir ilk! Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 15.40'da Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi.
Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Çadlıların ise ellerinde Türk bayrakları taşıdığı, coşkulu şekilde dans ettikleri görüldü.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı.
Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bu arada Türkiye Maarif Vakfı (TMV) organizatörlüğünde ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve "Abeşe" olarak da bilinen, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı, ellerinde Türk bayraklarıyla havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
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