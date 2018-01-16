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Bu Defa Japonya’da Yanlış Alarm

16.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Japon devlet televizyonu NHK, telefon uygulamasından, "Kuzey Kore muhtemelen füze fırlattı” mesajı geçti ve halkı yeraltı sığınaklarına gitmeye çağırdı.

Hawaii'nin ardından bu defa Japonya'da, Kuzey Kore'den füze fırlatıldığına dair yanlış alarm verildi.

Japon devlet televizyonu NHK, telefon uygulamasından, "Kuzey Kore muhtemelen füze fırlattı” mesajı geçti ve halkı yeraltı sığınaklarına gitmeye çağırdı.

Büyük paniğe yol açan mesaja, dakikalar içinde düzeltme geldi. NHK, olayın yanlış alarm olduğunu bildirdi.

NHK özür mesajı yayınladı; ancak hataya neyin sebep olduğu açıklanmadı.

Asya-Pasifik bölgesinde yaşayanlar, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleri nedeniyle uzun zamandır diken üstünde.

Dört gün önce de ABD'nin Pasifik eyaleti Hawaii'de Kuzey Kore'den füze atıldığı ve halkın acilen sığınaklara gitmesi gerektiğine dair kamu uyarısı yayınlanmış; ancak bu uyarı da asılsız çıkmıştı. Yanlış alarm mesajının yayınlanması 40 dakikayı bulduğundan adada büyük panik yaşanmıştı.

Eyalet valisi David Ige, bir personelin, yanlış düğmeye bastığını açıklamıştı.

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