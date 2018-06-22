Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Meğer Trump Merkel'e şeker fırlatmış

2 hafta önce gerçekleştirilen G7 zirvesinin yankıları sürüyor. Trump ve Merkel'in masanın etrafında göründükleri ve gerilim olduğu izlenimini veren fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı. O anlarda Trump'ın Merkel'e şeker fırlattığı ve 'Sana bir şey vermediğimi söyleme' dediği iddia edildi.
Donald Trump’ın başkanlığı sonrası ABD ile dünyanın önde gelen ekonomileri arasında derin anlaşmazlıklar söz konusu olurken, Trump’ın son G7 Zirvesi’nde “Bir daha bana bir şey vermedin deme” diyerek Almanya Başbakanı Merkel’e doğru iki şeker attığı ortaya çıktı.
İlginç olay, Almanya Başbakanı Merkel’in zirvenin sonunda ortak bir bildiriye imza atması için Trump’a baskı yaptığı bir toplantı sırasında meydana geldi. Merkel, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesine de olumsuz tepki vermişti.
Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurosia Group’un Başkanı Ian Bremmer, önceki hafta Kanada’da gerçekleşen ve gergin geçen G7 Zirvesi’ne dair bir anektodu Amerikan CBS kanalında katıldığı sabah programında paylaştı. Bremmer, yaşanan olayı şöyle anlattı: “Trump kollarını bağdaştırmış şekilde oturuyordu. Açıkça (diğer liderlerin) kendisine karşı birleşmelerinden memnun değildi. Sonunda kabul etti ve imzalayacağım dedi. Bu sırada ayağa kalktı, elini cebine, takım elbisesinin cebine soktu ve iki Starburst şekerini çıkarıp masaya attı ve Merkel’e “Bak, Angela. Sana hiçbir şey vermediğimi asla söyleme” dedi. Buna göre ‘şeker olayı’, Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere Singapur’a gitmeden hemen önce oldu.
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