HABER

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Fransa'nın, Türkiye ile ABD arasında tartışma konusu olan Menbiç'teki askerleri ilk kez görüntülendiği iddia edildi. Suriye basını, Menbiç'te Amerikan askerleriyle devriye gezen Fransız askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Fransa’nın Suriye’nin Menbic kentindeki askerleri ilk kez görüntülendi. Menbic’deki Amerikan askerleriyle birlikte devriye gezen Fransız askerlerinin, zırhlı araçlarına Fransa bayrağını astıkları görüldü.

Suriye’den Kürtçe ve Arapça yayın yapan sitelerde yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Fransız askerlerinin kent merkezinde ABD askerleri ile birlikte devriye gezdiği görülüyor. Menbic’de devriye gezen Fransız askerlerinin sayısının 50 olduğu belirtiliyor. Söz konusu haberlere göre, Fransız askerleri Suriye’nin Tabka, Kobani ve Rakka kentlerinde de görev yapıyor.

Fransa’nın Suriye’deki kimyasal saldırı iddiasının ardından ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarına katılması sonrasında Suriye’ye takviye asker gönderdiği Washington tarafından teyit edilmişti.


Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menbiç Fransa asker ABD Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.