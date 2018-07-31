Bu gece gökyüzüne bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız!

Mars ve Dünya arasındaki mesafe ise bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar inecek.
İki gezegen arasındaki ortalama mesafe ortalamada 80,8 milyon kilometre.
Yaklaşık olarak Dünya'nın yarısı büyüklüğünde olan Mars, genellikle gökyüzünde küçük bir noktadan ibaret olarak gözüküyor. Ancak bu gece Mars'ı çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak.
Amatör teleskoplarla Mars'ın yüzeyindeki detayların ve kutup buz kütlesinin görülmesi de mümkün olacak.
Ancak ABD uzay ve havacılık dairesi NASA, Mars yüzeyindeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini de hatırlatıyor.
NASA'DAN MARS'I İZLEME İPUÇLARI
NASA'nın, bu gece Mars'ı izlemek isteyenlere birkaç tavsiyesi de var.
Gün batımından hemen sonra Mars gökyüzünde güneybatı ufuk çizgisi yönünde belirecek.
Ancak NASA, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini söylüyor.
Mars her ne kadar Dünya'ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs olacak.
Ancak yine de Mars'ın kendisine has kırmızı ışıltısını görmek uzun süredir olmadığı kadar kolay olacak.
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