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Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kız grubunun 13 yaşındaki savunmasız bir kızı öldüresiye dövdüğü görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.

Cuma günü Stamford Parkı'nda kaydedilen görüntülerde bir grup kızın 13 yaşındaki bir kızı tekmelediği görülüyordu.

Kızın olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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