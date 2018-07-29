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Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

29.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

İtalya'da önceki gün yapılan baskın kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı. İtalya'nın Milano kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonda zararlı atıkları yasa dışı şekilde işleyen ve aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere sattıkları öne sürülen kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların sahte PVC gibi maddeleri Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere sattıkları ve bu maddelerle çocuk ayakkabıları imal edildiğini anlattı.

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu atıklardan elde edilen hammaddenin cocuk ayakkabısı yapımında da kullanıldığı ve sağlığa zaralı olabileceği iddia ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano'da atık toplayan bazı şirketler, bu atıkları yasal yollardan işlemek ya da imha etmek yerine yasa dışı bir şekilde depolayıp işleyerek sahte PVC ve benzeri hammadde üretiyordu.

Aralarında duvar kağıdı gibi özel işleme tabi tutulması gereken, aksi halde sağlığa zararlı olabilecek maddelerin de yer aldığı atıklar yasa dışı ve kontrolsüz bir biçimde işlenerek satılıyordu.

Haberlere göre bu atıklardan elde edilen "sahte PVC" gibi hammaddeler, normal piyasa fiyatının üçte biri kadar ucuza satılıyor ve aralarında Türkiye, Meksika, Kanada ve Fas'ın da yer aldığı ülkelere gönderiliyordu.

Atıklardan elde edilen bu hammaddeler plastik sanayiinde, çocuk ayakkabısı tabanı, lastik çizme gibi çok sayıda ürünün yapımında kullanılıyordu.

İtalyan basını yasa dışı ve kontrolsüz şekilde işlenen atıklardan elde edilen bu ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğini yazdı.

'Atık çetesinin' faaliyetleri ilk olarak 2016 yılında Pavia kentinde bir depoda yapılan incelemelerde kural dışı işlemlerin belirlenmesiyle ortaya çıktı.

Açılan soruşturmanın sonunda da bu hafta içinde bir operayon yapılarak dokuz kişi gözaltına alındı. Yasa dışı atık ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında daha soruşturma yürütulüyor.

'Çetenin' bu yolla 2 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya zararlı atık Türkiye çocuk ayakkabısı Milano

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye cazibe merkezi olacak derken kimse inanmıyordu.
Yurt dışında ne geliyorsa kimse konturol etmiyor yurt dışından gelen malar hepsi sağlıksız gümrük müdürleri zaten boş boş oturuyorlar gelen para ya bakiyorlar
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