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Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar ile yaşanan diplomatik krizin ilk günlerinde, Katar'a yönelik askeri müdahale için harekete geçtikleri ancak işgal planının eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından durdurulduğu iddia edildi. İddiaya göre bu olay, Tillerson'ın görevden alınmasında da etkili oldu.

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Körfez ülkelerinin Katar ile tüm diplomatik bağlarını kestiği krize öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin krizin yaşandığı ilk günlerde Katar'a yönelik askeri operasyon planladıkları ancak eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından engellendikleri iddia edildi.

The Intercept'te Alex Emmons imzasıyla yayınlanan habere göre, askeri müdahale planı BAE'den de askeri destek alacak Suudi kara birlikleri sınırdan 100 kilometre kadar içeri ilerleyerek Katar'ın başkenti Doha'yı ele geçirmeyi de içeriyordu.

Askeri müdahale planının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri tarafından yapıldığı belirtilirken, Katar Şeyhi Al Thani'ye yönelik saldırının da planladığı ifade edildi. The Intercept'in haberinde, Suudi birliklerinin ABD'nin Doha'da 10 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan El Udeyd Hava Üssü'nü sadece kuşatmayı planladığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ı işgal planının, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Katar istihbaratı tarafından iletildiği belirtildi. Ancak Tillerson'ın böyle bir operasyona girişilmemesi konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman'ı araydığı, bunun üzerine ABD ile Suudi Arabistan'ın uzun süreli ilişkilerinin zarar görmemesi için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın askeri müdahale planından vazgeçtiği öne sürüldü.

Haberde yer alan bir başka iddiaya göre, bu olay Tillerson'ın görevden alınmasında da kilit rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin olayın ardından Washington'da Tillerson aleyhinde lobi çalışmaları yaptığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orta doğu Birleşik Arap Emirlikleri Katar Suudi Arabistan Rex Tillerson ABD Başkanı

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