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Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşma ve Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı.

Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

Hürriyet'in özel haberine göre üç ülkenin savunma bakanları, Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka kentinde savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı sempozyuma katıldı ve Doğu Akdeniz’de güvenlik alanında işbirliği kararlarını tekrarladı. Yunan Savunma Bakanı, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi.

Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, doğalgaz paylaşımı konusunda başbakan seviyesinde bir çok bir araya geldi. Savunma bakanları ise, 2’inci kez bir araya geliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, sempozyumda ayrı ayrı konuşmalar yaparak, bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve terörler mücadele, kara ve deniz sınırların korunması ve mülteciler konularında ortak hareket edeceklerini söyledi. Sempozyuma özellikle İsrail’den çok sayıda özel sektör savunma sanayi şirketi katıldı.

YUNAN BAKAN: TÜRKİYE’YE KARŞI BİRİZ

Sempozyum öncesinde savunma bakanları ikili görüşmeler de yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Rum lider Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi. Rum medyasının haberlerine göre, Rum lider ve Yunan Savunma Bakanı, Ege’de son dönemde Türkiye ile artan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondajlarını görüştü.

Yunan Savunma Bakanı, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır alan sınırlarına Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin itirazlarına atıfta bulunarak, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi. Yunanlı Bakan, Kıbrıslı Rumlarla savunma alanlarının bir olduğunu da kaydetti.

LIEBERMAN: ORTAK SAVUNMA PROJELERİ

İsrail Savunma Bakanı Lieberman ise, Larnaka’daki sempozyumda konuştu. Lieberman, Rum yönetimi ve Yunanistan’la son yıllarda işbirliğinde büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, Rum ve Yunan savunma bakanları ile neredeyse her gün temas halinde olduklarını vurgulayarak, “Bugün yeni bir işbirliğinin ilk adımlarını atıyoruz. Askeri sanayilerimiz de artık çok önemli projeleri birlikte yürütecek” diye konuştu.

3 Savunma Bakanı’nın, Doğu Akdeniz’de arama kurtarma, doğal felaketler ve terörle mücadele gibi konularda ortak tatbikatlar düzenlenmesi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

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Türkiye karşıt ifade Kuzey Kıbrıs Yunanistan israil Doğu Akdeniz by-pass

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