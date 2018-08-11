Bu ilaç yüzünden birkaç hafta ömrü kaldı!

ABD’nin California bölgesindeki bir okulda hademe olarak çalışan 46 yaşındaki DeWayne Johnson, 2014 yılında kan kanserine yakalandı. Okulun bahçesi için her gün Roundup markalı yabani otları yok etmeye yarayan kimyasal ilaçları sıktığını söyleyen Johnson, markaya dava açtı. Her yerde satılan ürünün içinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen madde olarak kabul ettiği gliphosat bulunduğu belirlenen ürüne tazminat davası açan Johnson’ın son duruşması dün gece gerçekleşti.

BİRKAÇ HAFTA ÖMRÜ KALDI



Doktorlar tarafından sadece birkaç hafta ömrü kaldığı açıklanan adamın duruşmasında jüri ve hakimler karar verdi. Hakim, Roundup DID markasının sahibi Monsanto’yu suçlu buldu. Resmi makamlar Monsanto’yu 289 milyon dolar tazminat cezası ödemesine hükmetti. Temyizden sonra parayı verme kararı alan şirketin bu parayı ölmesi durumunda Johnson’a vereceği belirtildi.

İLAÇ ŞİRKETLERİNE DAVA ARTABİLİR



Johnson’ın avukatı, eşinin rahatsızlığı sonrasında ailesini geçindirmek için iki işte birden çalışan Johnson’ın eşi Araceli ve ailesinin hayatını düzene sokmak için bir fırsat olarak değerlendirirken, bu davanın benzer davalara da örnek teşkil edebileceği ve kimyasal ilaç şirketlerine davaların artabileceğini duyurdu.

"BU DAVA BENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"



Johnson, “Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Umarım bu dava, bu ciddi soruna dikkat edilmesini sağlar. Bu dava benden çok daha büyük” dedi.



