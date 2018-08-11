HABER

Bu ilaç yüzünden birkaç hafta ömrü kaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

ABD'de bir okulda hademe olarak çalışan DeWayne Johnson ve yabani otları yok etmek üzere geliştirilen kimyasal ilaç markası Roundup DID arasındaki dava, ABD'de gündem oldu. 2014'te bu kimyasalı sık sık kullandığı gerekçesiyle kan kanserine yakalandığını söyleyen Johnson'ın açtığı dava sonuçlandı. Birkaç hafta ömrü kalan Johnson'a 289 milyon dolar tazminat verilecek.

Bu ilaç yüzünden birkaç hafta ömrü kaldı!

ABD’nin California bölgesindeki bir okulda hademe olarak çalışan 46 yaşındaki DeWayne Johnson, 2014 yılında kan kanserine yakalandı. Okulun bahçesi için her gün Roundup markalı yabani otları yok etmeye yarayan kimyasal ilaçları sıktığını söyleyen Johnson, markaya dava açtı. Her yerde satılan ürünün içinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen madde olarak kabul ettiği gliphosat bulunduğu belirlenen ürüne tazminat davası açan Johnson’ın son duruşması dün gece gerçekleşti.

abd1

BİRKAÇ HAFTA ÖMRÜ KALDI

Doktorlar tarafından sadece birkaç hafta ömrü kaldığı açıklanan adamın duruşmasında jüri ve hakimler karar verdi. Hakim, Roundup DID markasının sahibi Monsanto’yu suçlu buldu. Resmi makamlar Monsanto’yu 289 milyon dolar tazminat cezası ödemesine hükmetti. Temyizden sonra parayı verme kararı alan şirketin bu parayı ölmesi durumunda Johnson’a vereceği belirtildi.

İLAÇ ŞİRKETLERİNE DAVA ARTABİLİR

Johnson’ın avukatı, eşinin rahatsızlığı sonrasında ailesini geçindirmek için iki işte birden çalışan Johnson’ın eşi Araceli ve ailesinin hayatını düzene sokmak için bir fırsat olarak değerlendirirken, bu davanın benzer davalara da örnek teşkil edebileceği ve kimyasal ilaç şirketlerine davaların artabileceğini duyurdu.

abd2

"BU DAVA BENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Johnson, “Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Umarım bu dava, bu ciddi soruna dikkat edilmesini sağlar. Bu dava benden çok daha büyük” dedi.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!
Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Okul kimyasal

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.