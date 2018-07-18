Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, büyükelçilik görevlileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı. Duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

Mahkeme yargılandığı davada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

İzmir'de 20 yılı aşkın bir süredir yaşayan Brunson, 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülen Cemaatine yardım ettiği ve PKK'ya destek verdiği suçlamaları nedeniyle İzmir'de tutuklu olarak yargılanıyor.

Bir sonraki duruşması 12 Ekim'e ertelenen Brunson suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.



