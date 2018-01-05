Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

ABD’de 9 Ocak’ta piyasaya çıkması beklenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da geçirdiği ilk yılı anlatan kitapta yazanlar şimdiden olay yarattı. Yazar Michael Wolff’un imzasını taşıyan kitap “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nda) başlığını taşıyor. Kitapta yer alan ve Amerikan basınına sızan iddialar ise şimdiden tartışma yarattı. Trump’ın avukatları da kitabın piyasaya sürülmesini engellemek için harekete geçti. Yazar Wolff ve yayımcıya gönderilen resmi mektupta kitabın basımının acil olarak durdurulması istendi.

BANNON HEDEFTE

Kitapta yazanların ortaya çıkmasının ardından ise gözler ilk olarak Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’a çevrildi. İngiliz “The Guardian” gazetesinde çıkan bir kesite göre, Bannon, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ve bir grup Rus yetkili arasında 2016 yazında New York’taki Trump Tower’da yapılan görüşmeyi “haince” ve “vatansever olmayan” kelimeleriyle tanımladı.

Bu sözler üzerine bir yazılı açıklama yayımlayan Başkan Trump, “Steve Bannon’ın benimle ya da Başkanlığımla hiçbir işi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” ifadesini kullandı. Bannon’ı Beyaz Saray’da görev yaptığı dönemde dışarı bilgi sızdırmakla suçlayan Trump, “Kendini, medyaya olduğundan daha önemli biri gibi göstermeye çalışıyordu” yorumunu yaptı. Bununla birlikte Trump’ın avukatlarının Bannon’a karşı hukuki yaptırım peşinde olduğu açıklandı. Avukatlara göre Bannon, kitabın yazarına konuşarak gizlilik anlaşmasını çiğnedi. Bannon önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O (Trump) büyük bir adam. İçeri girerken de, ayrılırken de desteğim sürdü” dedi.