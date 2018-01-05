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Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 10:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrasındaki yaşamını anlatan ve 200’den fazla mülakata dayandırılan kitap, daha piyasaya çıkmadan ABD’de büyük ses getirirken, Trump’ın avukatları, kitabın çıkışını engellemeye çalışıyor. Eski baş stratejist Steve Bannon kitaptaki açıklamalarıyla Trump’ı kızdırdı.

Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

ABD’de 9 Ocak’ta piyasaya çıkması beklenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da geçirdiği ilk yılı anlatan kitapta yazanlar şimdiden olay yarattı. Yazar Michael Wolff’un imzasını taşıyan kitap “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nda) başlığını taşıyor. Kitapta yer alan ve Amerikan basınına sızan iddialar ise şimdiden tartışma yarattı. Trump’ın avukatları da kitabın piyasaya sürülmesini engellemek için harekete geçti. Yazar Wolff ve yayımcıya gönderilen resmi mektupta kitabın basımının acil olarak durdurulması istendi.

BANNON HEDEFTE

Kitapta yazanların ortaya çıkmasının ardından ise gözler ilk olarak Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’a çevrildi. İngiliz “The Guardian” gazetesinde çıkan bir kesite göre, Bannon, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ve bir grup Rus yetkili arasında 2016 yazında New York’taki Trump Tower’da yapılan görüşmeyi “haince” ve “vatansever olmayan” kelimeleriyle tanımladı.

Bu sözler üzerine bir yazılı açıklama yayımlayan Başkan Trump, “Steve Bannon’ın benimle ya da Başkanlığımla hiçbir işi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” ifadesini kullandı. Bannon’ı Beyaz Saray’da görev yaptığı dönemde dışarı bilgi sızdırmakla suçlayan Trump, “Kendini, medyaya olduğundan daha önemli biri gibi göstermeye çalışıyordu” yorumunu yaptı. Bununla birlikte Trump’ın avukatlarının Bannon’a karşı hukuki yaptırım peşinde olduğu açıklandı. Avukatlara göre Bannon, kitabın yazarına konuşarak gizlilik anlaşmasını çiğnedi. Bannon önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O (Trump) büyük bir adam. İçeri girerken de, ayrılırken de desteğim sürdü” dedi.

‘BEKLEMİYORDU’

Kitapta Trump’ın seçim sürecinde yaşadıkları ve özel hayatıyla ilgili yer alan detaylar ABD kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Kitap, Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerini hiçbir zaman kazanmayı beklemediği dahil bir dizi ses getirici iddiayı içeriyor. Kitaba göre Trump seçimi kazanmayı kesinlikle beklemiyordu ve sonuçlar karşısında dondu: “Seçim gecesi 20.00’dan sonra Trump’ın kazanabileceğinin doğrulanmasının ardından Donald Trump Jr. bir arkadaşına babasının hayalet görmüş gibi gözüktüğünü söyledi. Melania (Trump) ise gözyaşları içindeydi ve bunlar sevinç gözyaşı değildi. Bir saatten kısa sürede şaşkınlık içindeki Trump önce inanamayan bir Trump’a, sonra da dehşete düşmüş Trump’a dönüştü. Ancak son dönüşüm sonra gelecekti. Aniden Trump, Başkan olmayı hak ettiğine ve bunu yapabilecek kapasitede olduğuna inanan bir insana dönüştü.”

Wolff kitapta, Melania’nin eşinin seçimi kazanmasini hiç istemediğini ve yemin töreninde üzgün olduğunu yazdı.

ZEHİRLENME KORKUSU

Trump’ın Beyaz Saray’ı korkutucu bulduğu, güvenlik endişeleri nedeniyle yatak odasının kapısına bir kilit daha taktırdığı ve bu nedenle Gizli Servis’le tartışma yaşadığı iddia ediliyor. Trump’ın fast-food yemek tercih etmesinin nedeni ise zehirlenmekten korkması. Trump’ın, First Lady Melania Trump ile ayrı odalarda yattığı ve temizlik görevlileriyle anlaşamadığı da iddialar arasında. Kitapta Trump’ın geceleri hamburger yiyerek ve üç ayrı televizyonu izleyerek geçirdiği ifade ediliyor. Kitapta İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in, Trump’ı, İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği yönünde uyardığı da iddia edildi.

BEYAZ SARAY’DA TELEFON YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray görevlilerine, çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü. Bloomberg’in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatlerinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi. Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Steve Bannon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hani özgürlükler ülkesiydi bu amerika..düşünce özgürlüğü kuyruğuna basılana kadarmış.. .
basin ozgurlugu diktator turp
"TRUMP"OMANİA!!!
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