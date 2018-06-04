Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Talihsiz olay ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı. 43 yaşında üç çocuk annesi Rachel Foulkes-Davies bahçesinde bir böcek tarafından ısırıldı.
Davies önce olayın üzerinde durmadı. Ancak bir kaç gün sonra konuşamamaya ve yüzünün tek tarafını hareket ettirememeye başlayınca doktora başvurdu.
Doktorlar teşhis koyamadığı için geçici bir tedaviyle Davies'i eve gönderdiler. Ancak olayın üzerinden yedi ay geçtikten sonra Davies artık konuşamaz hale gelmiştği.
Aylar geçen tehis sürecinin ardından, Davies'in hastalığına tanı koyulabildi.
Davies'in aylardır Lyme hastalığı ile mğcadele ettiği belirlendi.
Uzmanlara göre, Lyme hastalığı veya Borreliosis, genelde Ixodes ricinus türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.
Hastalık değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Hastalığın en tehlikeli tarafı bir çok hastalığın semptomlarını taklit edebiliyor oluşudur.
İlk belirti deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklıktır. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. ilerleyen süreçlerde eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.
Türkiye'de de sıkça rastlanan rahatsızlıkla alakalı en zor süreç teşhis koyma aşaması.
Dokuz Eylül Üniversitesinden Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin 'içimizdeki sessiz katil' olarak nitelendirilen lyme bakterisi taşıdığını, bakterinin 350 hastalığı taklit ettiğini ve teşhis konulamayan birçok hastalığın altından lyme bakterisinin çıktığını belirtti.
<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="http://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=milliyet&url=http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/53130-dunya-cikanlar-sok-etti/?utm_medium=referral&utm_source=mynet" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2536017/2536017-148x74.jpg"></span><span class="others-tile">Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!</span></a></div>
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