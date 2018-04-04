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Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de sevgilisine emanet ettiği 5 aylık bebeği ağır yaralı olarak yoğun bakımda olan kadın, doktorların bebeğin ölüm haberini vermek için kendisini aradığı sırada hastanede aynı adamla ilişkiye girerken yakalandı.

İngiltere'de Catherine Davidson isimli anne, doktorların kendisine kızının hayata geri dönme ihtimali olmadığı için fişini çekmeye hazırlandıklarını söylemeye çalıştığı sırada kızının bu hale gelmesinden sorumlu sevgilisi ile hastanede ilişkiye girdi. Kızını sallayarak öldüren 38 yaşındaki eski asker Gordon Mckay ile hiçbir şey yokmuş gibi beraber olan kadının kan donduran hikayesi ortaya çıkar çıkmaz ülkede büyük tepki çekti.

ÇOCUĞU SEVGİLİSİNE EMANET ETMİŞTİ

Anne Davidson, iki çocuğunu babaannelerine götürmek için bebeğini Mckay'a emanet edip evden çıktı. Bir süre sonra Mckay, kadına kızının çok kötü olduğunu söyleyip eve gelmesini istedi.

KIZI CAN ÇEKİŞİRKEN İLİŞKİYE GİRDİ

Sağlık ekipleri çocuğunu hastaneye kaldırdıkları sırada adam kadına, banyoya gittiğini geri döndüğünde ise kızı hareketsiz bulduğunu söyledi. Polis adamı çapraz sorguya alınca adam kızı havaya kaldırıp sertçe salladığını ve fırlattığını itiraf etti. Doktorlar, anneye kızının artık yaşamayacağını için yaşam destek makinesinin fişinin çekilmesi gerektiğini söylemeye çalıştıkları sırada, anne ve Mckay'i bir odada ilişkiye girerken yakaladı.

Talihsiz bebeğin çarpmaya bağlı ağır beyin hasarı sebebiyle beyin ölümünün gerçekleştiği.

cinayet

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Anahtar Kelimeler:
anne bebek Catherine Davidson ingiltere

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Böğle insanlara neden Gavur dendiğini şimdi anladınızmı,
Yaptığı vicdansizlik insanlik dışı bir hareket ama kalkıp gavurlar boyle deme sen bu ülkede çocuklara kadinlara neler yapildiğindan haberin yok galiba.Bizde müslüman ülkeyiz ya hiç böyle şeyler yasanmiyor dimi !
Heva ve hevesin peşinden gidince, vicdanı mı körelmiş?
lanet olsun böyle anneye.
şu kıyamet bi kopsun artık
İdam edin ikisinide..
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