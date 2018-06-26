Bu teklif Ortadoğuda dengeleri değiştirir

İsrail’in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmesi şartıyla Gazze için İsrail kontrolünde Güney Kıbrıs’ta bir liman kurulacağını söyledi.

Haberde, söz konusu limanın Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için inşa edileceğine vurgu yapılarak, Liberman’ın geçen hafta cuma günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başkentinde Yunanistan Savunma Panos Kammenosve ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Liberman 10 Haziran’da İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine verdiği mülakatta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmemesi durumunda İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı hafifletmeyeceğini söylemişti.



HAMAS'IN ŞARTI FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN BIRAKILMASI

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Filistinli örgüt Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in hapishanelerindeki bazı Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

