HABER

Bu teklif Ortadoğuda dengeleri değiştirir

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerini iade etmesi durumunda abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin hafifletilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde liman inşa edebileceklerini söyledi.

Bu teklif Ortadoğuda dengeleri değiştirir

İsrail’in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmesi şartıyla Gazze için İsrail kontrolünde Güney Kıbrıs’ta bir liman kurulacağını söyledi.

Haberde, söz konusu limanın Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için inşa edileceğine vurgu yapılarak, Liberman’ın geçen hafta cuma günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başkentinde Yunanistan Savunma Panos Kammenosve ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Liberman 10 Haziran’da İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine verdiği mülakatta, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmemesi durumunda İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı hafifletmeyeceğini söylemişti.

HAMAS'IN ŞARTI FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN BIRAKILMASI

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Filistinli örgüt Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in hapishanelerindeki bazı Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Almanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırmasıAlmanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırması
24 Haziran sonrası TBMM'de 'kilit parti' olan MHP neler vadetti?24 Haziran sonrası TBMM'de 'kilit parti' olan MHP neler vadetti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ortadoğu Gazze Şeridi israil Liberman Hamas Kıbrıs liman

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'a balon bebek protestosu

ABD Başkanı Trump'a balon bebek protestosu

Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

'Tanrı aptal' diyen Filipinler lideri Duterte, Katolikleri öfkelendirdi

'Tanrı aptal' diyen Filipinler lideri Duterte, Katolikleri öfkelendirdi

Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.