Bu videoyu izleyince topuklu ayakkabı giymeyi bir kez daha düşüneceksiniz

Yerel haber ajansı tarafından Minerva F.S. olarak kimliği açıklanan kadın, işlek 3 şeritli otobandan geçmeye çalıştı. Minerva elinde telefonu, omzunda çantası ve topuklu ayakkabıları ile koşturarak caddeye atıldı. İlk şeridi geçtikten sonra, ikinci şeritteki pikap yol verdi.
Koşturarak pikabı geçen kadın üçüncü şeritte ayakkabılarının kaymasından dolayı yere sırt üstü çakıldı. Bu sırada, o şeritte olan gri araç durmaya çalışsa da başaramadı.
Yoldan geçenler kadının yardımına koştu.
Kadının kazadan dolayı her tarafında incinmeler yaşandığı, sarsıntı geçirdiği ve bazı yerlerinde kırıklar olduğu söylendi. Arabanın altında kalan sol dirseği kırılırken sağ elinin incindiği ifade edildi. Düşüşünden dolayı çatlattığı sol dizi, arabanın çarpışı ile tamamen kırıldı.
Minerva’nın durumu ise stabil ve taburcu olması bekleniyor.
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