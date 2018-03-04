HABER

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

04.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Ne kadar kalori yaktığımızı her an görebilmek, spor salonlarında harcadığımız zamanı verimli kullanmamıza da yardımcı oluyor. Amerika’da son günlerin en popüler egzersiz trendinin ardında da Orange Theory adlı yeni bir spor salonu var

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Spor salonunda olağan bir günde, kişisel eğitmenleriniz size komut veriyor, kürek çekiyorsunuz, yürüyüş bandında yürüyorsunuz. Hepsi aslında yoğun eforlu bir egzersizin parçası.

Orange Theory’yi diğerlerinden ayıran, kalp ritminizi her an takip etmesi.

Spor salonunun eğitmenlerinden John Davidson, Orange Theory'nin nasıl işlediğini şöyle aktarıyor: “Biz burada 5 aşamalı kalp atış hızı takipli bir egzersize odaklanıyoruz. Eğitmenler, bir saatlik ders boyunca sizi bu 5 farklı kalp ritmi aşamasında terletiyor. Bütün ders, 30 dakika yoğun tempolu kardiyo ve 30 dakika direnç egzersizi içeriyor ve bunu kişisel eğitmenlerle yapıyorsunuz.”

Tabii ki Orange Theory’de de bildiğimiz egzersiz yöntemleri kullanılıyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran fark, metabolizmanızı ‘turuncu aşamaya’ getirmek ve orada tutmak.

Orange Theory’nin amacı, ‘sonradan gerçekleşen kalori yakma sürecini’ sağlamak. Kalp ritminizi metobolik seviyede 12 dakika veya daha uzun sürede tutmak.

Spor salonu, eğer bir saatlik ders içinde bunu başarabilirseniz, egzersiz süresi ve sonraki 24 ila 36 saat boyunca ortalama 900 kalori yakabileceğinizi iddia ediyor.

Bu düşünceyi savunan yeterli bilimsel araştırma yok ancak Orange Theory’de derse gelenler çok eğlendiklerini ve formda kalmak için farklı bir yöntem denemekten memnun olduklarını söylüyor.

Doktorlar da, Orange Theory ya da Crossfit gibi yoğun tempolu egzersizin olumlu etkileri olduğunu, meme, prostat, pankreas kanseri gibi hastalıkları önlemede büyük katkısı olduğunu söylüyor.

Orange Theory salonları 10 yıldan az bir süredir faaliyette ama Amerika çapında 450 şubeleri var.

Aylık üyelik ücretleri 60 ila 160 dolar arasında değişiyor. Tek bir ders ücretiyse 12 ila 14 dolar arasında.

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Padişahların sırlarıPadişahların sırları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.