‘Bu Yıl 4 Milyon Alman Turistin Türkiye’ye Gitmesi Bekleniyor’

Berlin’de düzenlenen ve turizm sektörünün en önemli fuarı konumundaki Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 7
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