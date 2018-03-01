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‘Bu Yıl 4 Milyon Alman Turistin Türkiye’ye Gitmesi Bekleniyor’

01.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, yüzde 70 oranında artış gösteren erken rezervasyon rakamlarından yola çıkarak, bu yıl Türkiye'ye en az 4 milyon Alman turistin gitmesinin beklendiğini duyurdu

‘Bu Yıl 4 Milyon Alman Turistin Türkiye’ye Gitmesi Bekleniyor’

Berlin’de düzenlenen ve turizm sektörünün en önemli fuarı konumundaki Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 7

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