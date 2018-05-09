Bu yıl bir milyon Suriyeli evini terk etti

Alman Bild gazetesinin haberine göre Suriye'de yılın başından bu yana bir milyon kişi yerinden sürüldü. Gazete Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler Suriye Krizi Bölge Temsilciliği Sözcüsü David Swanson'un "İdlib, Halep ve Şam yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı" şeklindeki sözlerini aktardı.

BM'nin Suriye'deki şiddet yüzünden kaçmak zorunda kalan yüz binlerce kadın, erkek ve çocuğun can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade eden Swanson, Rusya'ya yönelik eleştirilerde de bulundu.

Swanson, Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de hayata çevirilen tahliye programlarının BM'nin görüşü alınmadan hazırlandığını belirtti ve tahliyelerin "gönüllü ve devletler hukuku standartlarına uygun şekilde" yapılması gerektiğini söyledi.

Swanson, "şartlar elverdiği takdirde yerlerinden sürülenlerin güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde evlerine dönebilmeleri gerektiğini ve bunun dışındaki hiçbir çözümün kabul edilemez olduğunu" sözlerine ekledi.

KNA/AG,HS

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