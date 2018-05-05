Bu Yıl Nobel Edebiyat Ödülü Verilmeyecek

İsveç Akademisi, cinsel taciz suçlamaları ve bazı iç meseleler yüzünden itibarının zedelenmesi üzerine bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeyeceği kararı alındığını açıkladı. Akademi, 2018 Edebiyat Ödülü'nün 2019'da verileceğini açıkladı. Karar, bir dizi cinsel taciz suçlaması ve mali suçlarla ilgili skandalların patlak vermesi üzerine akademinin ödüle layık bir isim çıkaracak durumda olmaması üzerine alındı. Akademi Genel Sekreteri Anders Olsson, ”Nobel Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibini açıklamadan önce kamuoyunun güvenini yeniden kazanmaya zaman ayırmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Olsson, akademinin, daha önce ödül alan ve gelecekte ödül alacak olan kişilere, Nobel Vakfı'na ve kamuoyuna saygıdan ötürü böyle bir karar aldıklarını kaydetti. Nobel Edebiyat Ödülü böylelikle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez verilmemiş olacak. Ödüle geçen yıl Japonya'da doğan İngiliz romancı Kazuo Ishiguro layık görülmüştü. Cinsel taciz skandalı İsveç Akademisi'nin içinde patlak veren karmaşa, İsveç'deki en önemli entellektüellerinden Jean-Claude Arnault'la ilgili cinsel taciz skandalından kaynaklanıyor. Arnault, aynı zamanda akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson'un eşi.

Akademi, daha sonra yayınladığı açıklamada, ”istenmeyen cinsel yakınlaşma şeklinde meydana gelen, kabul edilemez nitelikteki davranış” olarak tanımladığı hareketlerin akademi çapında rapor edildiğini bildirdi. Ancak cinsel taciz suçlamalarına verdiği yanıt, akademinin itibar ve güvenilirliğini sarsmakla kalmadı, aynı zamanda ilk kadın akademi başkanının istifa etmesiyle de sonuçlandı. Akademi içindeki sorunların nasıl giderilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalarsa görevi ömür boyu sürdüren 18 üye arasındaki fikir ayrılıklarını ve kutuplaşmayı öne çıkardı. Yedi üye, prestijli kurumdan ayrılma kararı aldı. Üyeler, bu hafta yaptıkları toplantıdaysa akademinin işleyişiyle ilgili bazı meseleleri yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Nobel Vakfı Nobel Vakfı'ysa karara yanıt vermekte gecikmedi ve ”akademinin tüm çabalarını ödül veren bir kurum olarak güvenilirliğini yeniden inşa etmeye yoğunlaştıracağı ve atacağı somut adımları rapor edeceği” varsayımı içinde olduklarını kaydetti. Nobel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Carl-Henrik Heldin ise yaptığı açıklamada, ”Akademinin tüm üyelerinin kapsamlı reform çabalarının ve gelecekteki kurumsal yapılanmasının dış dünyaya yönelik daha fazla şeffaflık içerir nitelikte olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.