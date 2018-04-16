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Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatı tamamlandı. Tatbikat sonunda düzenlenen geçitte Türk bayrağı, ABD bayrağının arkasında yer aldı.

Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra 29. Arap Birliği Zirvesi için ülkede bulunan liderlerin katıldığı törenle sona erdi.

HULUSİ AKAR DA TÖRENE KATILDI

Törende Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök yer aldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden birliklerin katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının eğitim aşaması 21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren fiili tatbikata geçilmişti.

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BÖLGENİN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATI

Ortak Körfez Kalkanı Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah Hüseyin es-Sabii, katılımcı ülkelerin kara, deniz, hava savunma ve özel kuvvetlere bağlı birliklerinin yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmatın kullanıldığını açıklamıştı.

Sabii, ayrıca gelişmiş modern silahların kullanıldığı tatbikatta ortak hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde "bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen "1. Ortak Körfez Kalkanı"nda kullanılan tekniklerin dünyanın en modern sistemleri arasında yer aldığı ve söz konusu tatbikatın bu açıdan bir "dönüm noktası" olduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan tatbikat Körfez kalkanı

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