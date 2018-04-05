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Bulaç, Türköne ve Alpay için müebbet talebi

05.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Zaman gazetesinin eski yazar ve yöneticilerine yönelik davada mütalaasını açıklayan savcı, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcılığın esas hakkındaki mütalaası açıklandı.

Cumhuriyet savcısı 17'si tutuklu 31 sanık hakkında açılan davada Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaları almasını talep etti.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra aralarında Alpay'ın da bulunduğu altı tutuksuz sanık katıldı.

İddianamedeki suçlamalar

Davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede Gülen yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Söz konusu yapılanmanın medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına dair iddialara da değiniliyor.

İddianamede, Gülen yapılanmasının strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği belirtiliyor. Gülen yapılanmasının, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hâle getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapabilmek için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek hareket ettiği öne sürülüyor.

DW,DHA/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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