"Partimizin oyları bıçak sırtında" sözleri ile adaylara seslenen Buldan, "Çalamayacakları kadar çok oya ihtiyacımız var" dedi.HDP, 24 Haziran seçimlerine girecek milletvekili adaylarını Ankara'da özel bir etkinlikle tanıttı. Etkinlik öncesi HDP Kadın Meclisi'nin seçim bildirgesi açıklandı. Bildirgeyi açıklayan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, tüm HDP'li kadınların parlamenter sisteme dönüş için çalışacaklarını söyledi. Taşdemir kadınlar için eğitim, sağlık başta olmak üzere tüm alanlarda eşitlik istediklerini vurguladı. Taşdemir, "HDP iktidarında kadınlar hayatın her alanında kendileri gibi olacaklar. Hiçbir dayatmayla, engellemeyle karşılaşmayacaklar. Tüm sosyal haklarını kullanabilecekler" dedi. HDP Kadın Meclisi'nin toplantısının ardından tüm milletvekili adaylarının tanıtımına geçildi. HDP'nin "Meclis Senle Değişir" sloganının vurgulandığı seçim kliplerinin sinevizyon gösterisiyle sunulduğu toplantı, tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın mesajının okunmasıyla başladı. Demirtaş mesajında tüm milletvekili adaylarına "Ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır. Sizler en zor zamanlarda kralın çıplak olduğunu söylediniz. Özgüvenle sahaya çıkın, halkın içine karışın ve kazanın" çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın mesajının okunmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuştu. Konuşmasına Cumhurbaşkanı'na, Yüksek Seçim Kurulu'na ve yargıya "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın" çağrısı yaparak başlayan Buldan, "Milyonlarca insan Demirtaş'ı seçim meydanlarında görmek istiyor. Halkın bu isteğine karşı gelmek, halkı hiçe saymaktır" dedi. Buldan, seçim ittifaklarının dışında kalarak 24 Haziran seçimlerinde yüzde 10 barajı tehlikesiyle karşı karşıya kalan tek partinin HDP olduğuna vurgu yaptı. "Partimizin oy oranı bıçak sırtındadır. Çalamayacakları kadar çok oya ihtiyacımız var" diye konuşan Buldan, tüm milletvekillerinin sokak sokak, ev ev dolaşarak HDP'nin yaşadığı eşitsizlikleri anlatmasını istedi. Buldan, HDP'nin baraj altında kalmasının "Türkiye'de demokrasinin yıkılması, özgür bir yaşam umudunun sonlanması" anlamına geleceğini söyledi ve "HDP'nin olmadığı bir ülke nefessiz kalacaktır. Demokrasi ve özgürlükler rehin alınacaktır" dedi. "HDP kilit parti" Pervin Buldan'ın ardından HDP Eş Genel Başkanlarından Sezai Temelli söz aldı. "Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz. Yalancıları, yasakçıları, yolsuzluk müptelalarını süpürüp tarihin çöplüğüne atacağız" diyen Temelli, HDP'nin seçimlerin 'kilit partisi' olduğunu kaydetti. Temelli, "Parlamentonun işlevsiz hale gelmemesinin, tek adam yönetimine son verilmesinin, cumhurbaşkanlığının sembolik bir makama dönüşmesinin tek olanağı HDP'nin barajı geçmesidir. Bu kapıyı HDP'nin oyları açacak" diye konuştu. HDP'nin barajı geçmesinin, AKP'nin tek başına hükümet kurmasının imkansızlaşması anlamına geldiğini anlatan Temelli, bu yüzden seçiminin aslında AKP ile HDP arasında geçeceğini söyledi. Temelli, "AKP 80 vekilin peşinde. Vermeyeceğiz. 80'den çok vekille döneceğiz" diye konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve ekibine seslenirken de "Saray erkanına sesleniyoruz. Giderken anahtarı paspasın altına koyun" ifadelerini kullandı.