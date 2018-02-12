Buldan ve Önder hakkında soruşturma

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi'nde ekranda Abdullah Öcalan fotoğrafı gösterilmesi, PKK propagandası içeren konuşmalar ile Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "kara propaganda içeren açıklamalar" üzerine harekete geçti.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede Divan Başkanlığı yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder ve Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yıldırım: Savcılık yapılması gerekeni yapmış

Buldan ve Önder hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz" dedi.

Sözlerini, "Yani biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Sivil vatandaşlarımız terör saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Hâl böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum, terör örgütüyle içiçe, terör örgütünün etkisinden baskısından kendini kurtaramamışsa, o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir" diye sürdüren Yıldırım, "Dolayısıyla hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. O bakımdan Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun, yapılan her türlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Ve hukuk, yargı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.