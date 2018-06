Bülent Alirıza: ‘Trump Yine Abarttı’

Başkan Trump’ın dış politikasının son günlerde en çok konuşulan girişimi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la Singapur’da yaptığı zirve oldu. Bu görüşme bir ilkti ve Trump sık sık Amerika’nın Kuzey Kore’yle yepyeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu tekrarladı. ‘Yeni bir tarih yazıyoruz’ dedi, zirvenin başarılı geçtiğini, verimli olduğunu söyledi. Peki iki ülkenin aralarındaki yumuşamayı ilerletmesi mümkün mü?

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza, bunun zor olduğunu söylüyor:

“Trump her zamanki gibi abarttı diyebilirim. Her zaman, her görüşmenin ne kadar başarılı olduğunu, attığı her adımın ne kadar olumlu olduğunu, ABD halkına gelecek avantajların ne kadar büyük olduğunu devamlı zaten söylüyor. Şimdi de dünya barışıyna büyük bir katkıda bulunduğunu iddia ediyor. Tabii ki daha önce ciddi bir gerginlik olmuştu. Bu gerginliğin kaynağı her ne kadar Kuzey Kore’nin geliştirdiği nükleer füze programı olsa da, Trump’ın bunun bir savaşa doğru gidebileceğini söylemesi, bizzat Kuzey Kore liderini hedef alan açıklamaları bir gerginlik havası yaratmıştı. Dünyada acaba bir savaşa doğru mu gidiyoruz diye bir korku oluşmuştu. Onu ortadan bir dereceye kadar kaldıran bir adımın atılmasını mutlaka bir pozitif gelişme olarak görmek gerekiyor fakat onun ötesinde gerginliğin sebebi olan Kuzey Kore’nin nükleer programı ve ABD’nin temel hedefi olan bu programın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik somut bir adım atılmadığı için önümüzdeki dönemin kolay geçmeyeceğini söylemek gerekiyor. Bir de zaten Kuzey Kore açısından büyük bir kazanım var. O da ne, ABD lideriyle Kuzey Kore lideri yan yana, baş başa bir görüşme yapmışlar ve Kuzey Kore’nin kendini meşru gösterme çabası varsa, ki var, Trump’ın da yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Pek bir şey vermeden çok şey kazandı Kuzey Kore diyebiliriz.”