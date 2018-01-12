Bülent Alirıza: ‘Türkiye ABD Arasındaki Sorunlar Ciddi’

Türk-Amerikan ilişkilerinde bir süredir devam eden anlaşmazlıkların yeni yılda da devam edeceğini belirten Bülent Alirıza'ya göre uzlaşı gerektiren başlıklar şöyle: "Fethullah Gülen'in iadesi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Suriye'de ABD'nin PKK'nın yan örgütü olan YPG ile işbirliği yapması, bunu Rakka'daki IŞİD'li cihatçılara karşı yaptığını söylemiş olmasına rağmen devam ediyor. Bu da Türkiye'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Son dönemde Sarraf davası diye başlayan, Atilla davası diye devam eden konu da 2018'de de sarktı. Bütün bunlara bakarsak birkaç ay ileriye bakıp, sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının Pazartesi Kongre'ye gelebileceğini düşünürsek önümüzdeki yılın da zor geçebileceğini tahmin edebiliriz.”

"Diyalog sürmeli, sorunlar ciddi”

Bülent Alirıza, aşılması gereken sorunların çok ciddi olmasına rağmen ilişkilerin kopma noktasına gelme ihtimalinin düşük olduğunu, zira iki ülkenin köklü bir ilişkiye sahip olduğunu vurguluyor: "Ben hep Türk-Amerikan ilişkilerinde bir taban olduğunu, bu tabanın altına hiçbir zaman düşmeyeceğini söyledim. Zira Truman doktrinine kadar uzanan 70 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunu söylemek tüm sorunlara rağmen hala geçerli. Ne Amerika Türkiye'den vazgeçme niyetinde, ne de Türkiye Amerika'dan. Şu anda yaşadığımız sorunlar ciddi ve kolayca giderilemeyecek sorunlar. Fakat önemli olan bir diyaloğun sürdürülmesi. Diyalog çerçevesinde sorunların giderilmesi daha düşük sorun haline getirilmesi idealdir. 2018'de bu yapılabilirse, o kadar da kötü bir yıl olmayabilir. Ama dikkatli olunması gerekiyor çünkü sorunlar bayağı ciddi.”