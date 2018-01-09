Bulgar işadamı Sofya'da silahlı saldırıda öldürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Ünlü bir Bulgar işadamı, başkent Sofya'daki bir caddede gündüz saatlerinde vurularak öldürüldü.

Yerel gazetelerde yayımlanan haberlerde, ülkenin en büyük süt şirketlerinden birinin sahibi olduğu belirtilen 49 yaşındaki Petar Hristov'un, gıda endüstrisinin yanında turizm ve emlak işleriyle de ilgilendiği belirtiliyor.

İş adamının ayrıca, iktidar merkezi-sağ GERB partisinden üst düzey yetkililere yakın olduğu belirtildi.

Haberlere göre Hristov, şehrin zengin bir semti olan Manastırski Livadui'de ögle saatlerine doğru şirketinin önünde öldürüldü. Bazı yerel haberlerde ise işadamının evinin önünde göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polisten henüz Hristov'un nasıl vurulduğuna ilişkin açıklama yapılmasa da, yerel haberlerde, bir keskin nişancının Hirstov'u tek kurşun ile vurduğu belirtildi.

Şoförü tarafından hastaneye kaldırılan Hristov, buradaki müdahalelere karşın yarım içinde yaşamını yitirdi.

Bulgaristan Emniyet Genel Müdürü Hristo Terziyski, cinayetin çıkar çatışması ndeniyle işlenmiş olabileceğini belirtti.

Bulgar basında çıkan haberlere göre, Petar Hristov, mevcut Başbakan Boiko Borissov'un 2009-2013 yılları arasındaki ilk görev süresinde bir dizi kaçırma olayının ardındaki bir çetenin parçalanmasına yardım etti.

Olay, Başbakan Boiko Borissov'un resmi olarak Bulgaristan'ın altı aylık AB başkanlığı görevine atanacağı hafta gerçekleşti.