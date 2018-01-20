Bulgaristan'dan ABTürkiye Zirvesi Planı

Başbakan Angela Merkel, Avrupa Birliği liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında planlanan zirveyi "memnuniyetle karşıladığını" açıkladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da meslektaşı Boris Borissov'la bir araya gelen Merkel, Başbakan Borisov'un AB'nin Erdoğan'la bir araya gelmesi yönündeki inisyatifini desteklediğini söyledi.

"Oluşan sorunları çözebilmek için komşularımızla düzgün bir ilişkiye ihtiyacımız var" diyen Merkel, "AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun başkanlarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı'nın biraraya getirme girişimini ve bu fırsatla önümüzdeki soruları tüm açıklığıyla konuşabilecek olmamızı memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde fikir belirtti.

Merkel, Varna kentinde yapılacağından yola çıkılan buluşmayı "karşılıklı diyalog için bir şans" olarak tanımladı. Çalışma ziyareti için Sofya'da bulunan Merkel, Bulgaristan'a AB'nin dış sınırlarının ve özellikle de Bulgar-Türk sınırının korunması yönünde harcadığı çabalardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Borisov da Bulgaristan'ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği bir zirve yapmayı planladıklarını doğruladı. Zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda bir tarih verilmezken, Bulgaristan'ın dönem başkanlığının Haziran ayı sonunda sona ereceği biliniyor.