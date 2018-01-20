Bulgaristan'dan ABTürkiye Zirvesi Planı

Başbakan Angela Merkel, Avrupa Birliği liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında planlanan zirveyi "memnuniyetle karşıladığını" açıkladı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da meslektaşı Boris Borissov'la bir araya gelen Merkel, Başbakan Borisov'un AB'nin Erdoğan'la bir araya gelmesi yönündeki inisyatifini desteklediğini söyledi.
"Oluşan sorunları çözebilmek için komşularımızla düzgün bir ilişkiye ihtiyacımız var" diyen Merkel, "AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun başkanlarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı'nın biraraya getirme girişimini ve bu fırsatla önümüzdeki soruları tüm açıklığıyla konuşabilecek olmamızı memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde fikir belirtti.
Merkel, Varna kentinde yapılacağından yola çıkılan buluşmayı "karşılıklı diyalog için bir şans" olarak tanımladı. Çalışma ziyareti için Sofya'da bulunan Merkel, Bulgaristan'a AB'nin dış sınırlarının ve özellikle de Bulgar-Türk sınırının korunması yönünde harcadığı çabalardan dolayı teşekkür etti.
Başbakan Borisov da Bulgaristan'ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği bir zirve yapmayı planladıklarını doğruladı. Zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda bir tarih verilmezken, Bulgaristan'ın dönem başkanlığının Haziran ayı sonunda sona ereceği biliniyor.
Alman basınında Brüksel'deki diplomatik kaynaklara dayandırılarak çıkan haberlerde, tarafların Mart ayı sonunda biraraya gelmesinin planlandığını öne sürülmüş, AB yetkilileri ise buluşmayı ve tarihini doğrulamamıştı.
Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, Almanya ile yaşanan gerilime paralel olarak, son dönemde durma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB liderleri arasındaki son buluşma geçen Mayıs ayında Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında gerçekleşmişti.
Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin başladığı 3 Ekim 2005'ten bu yana, 35 başlıktan oluşan müzakere fasıllarından şu ana kadar 16'sı açıldı ve sadece bir tanesi kapatıldı.
Son olarak Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon görüşmelerinde, Türkiye'yi ilgilendiren başlıkta, ''Türkiye çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu kötüleştiği için AB müzakerelerde açılan fasıl kapatılmayacak yeni bir fasıl da açılmayacak. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği güncellenmeyecek" ifadeleri yer aldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci Brexit'ten yola çıkarak, İngiltere ile geliştirilecek işbirliği modelinin Türkiye için de örnek olabileceği yönündeki bir açıklama yapmıştı.
Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Gabriel, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söylemişti.
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Abdullah Gül'den Afrin mesajı
Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum