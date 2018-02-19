Bundesliga'da pazartesi maçlarına protestolu tepki

Ancak taraftarlar bu durumdan hiç memnun değil.Bundesliga'da bu sezon sonuna kadar beş maç pazartesi günü oynanacak. Söz konusu maçlardan ilki ise bu akşam Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig takımlarını karşı karşıya getirecek.

Ancak bu durumu, endüstriyel futbol doğrultusunda atılan yeni bir adım ve TV gelirlerinin artırılması için yapılan bir düzenleme olarak gören tarafarlar tepkili.

Eintracht Frankfurt kulübü taraftarlarının çatı grubu Nordwestkurve Frankfurt, RB Leipzig maçında tezahürat ve görsel şov yapmayarak "atmosfer boykotunda bulunacaklarını" duyurdu.

Grup, stada girecek seyircilerden de pazartesi maçlarına yönelik tepkilerini, hazırlayacakları pankartlarla göstermelerini istedi.

Gerekçe Avrupa Ligi maçları

Nordwestkurve Frankfurt tarafından yapılan açıklamada, "Bu atılacak gollerden ya da alınacak puanlardan çok daha önemli" denilirken, "Bu, futbol taraftarları olarak bizim bu durumu ne kadar sineye çekeceğimizle alakalı" ifadesi kullanıldı.

Taraftar grubu, "Onların amacı ceplerine biraz daha fazla euro koymak. Ama bizim deplasmandaki bir maça gitmek için kaç gün izin almamız gerektiğini umursamıyorlar. Onların birinci önceliği pazarlama" diye ekledi.