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Bunun adı şiddet! Polis zorla ayaklarını öptürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde Le Bourget'de bulunan bir bara baskın yapan bir polis şefi, bar sahibine "Arkamdan hakaret etmişsin" diyerek ayaklarını öptürdü, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bunun adı şiddet! Polis zorla ayaklarını öptürdü

Paris’in kuzeyinde bulunan Le Bourget’de bir bar işletmecisi, düzenli olarak baskı uygulamakla suçladığı komiserden şikâyetçi oldu. Barda uyuşturucu satıldığı şüphesi ile baskın yapan komiser ve polis ekibi, bar içerisindeki müşterilerin üzerini aradı. Bu sırada komiser ve yanındaki bir polisin bar sahibi ile terasta konuşurken komiserin ayağını öptürmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde ayağını öptürdüğü görülen komiserin "Arkamdan hakaret etmişsin" diyerek bar sahibine ayağını öptürdüğü görülüyor.

Olayın üzerine birçok yetkili merciye başvurarak şikayette bulunduğunu dile getiren bar sahibi, uzun zamandır baskı altında olduğunu ifade ederek, "Ayağını öpmekten başka çarem yoktu" dedi. Komiseri şikayet etmesine rağmen geri dönüş alamadığını söyleyen bar sahibi, "Bourget’de 10 yıl boyunca polisin baskısı altında çalışan ve mekanını kapatmak zorunda kalan kitapçı gibi olmak istemiyorum. Burası vahşi batı değil" açıklamasını yaptı.

Savcılığa şikayet edilen komiserden ise henüz bir açıklama gelmediği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin basına sızdırılmaması konusunda özel çaba sarf edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris le bourget ayaklarını öptürmek polis şiddet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
burada da mübdezeller polise artistlik yapıyor
Burada olsa bizimkiler rüşvet alır alamazsa işkence job biber gazı
Batıda rezalet , Güneydoğuda Müstehak !!
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