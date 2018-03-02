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Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı ve Fransa Büyükelçisi yakınlarında patlama sesleri!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı yakınlarında patlama meydana gelirken, ülkedeki Fransa Büyükelçiliği yakınlarından ise silah sesleri duyuldu.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Fransa Büyükelçiliği'ne saldırıldı. Fransa Büyükelçiliği 'saldırı altındayız' açıklamasında bulundu. Görgü tanıkları, saldırganların beş kişi olduğunu maske taktığını bildiriyor. AFP muhabiri jandarma ve askerin bölgeye konuşlandığını aktardı.

Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Güvenlik yetkilileri ve büyükelçilikler, başkent sakinlerine saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Burkina Faso daha önce birçok defa El Kaide bağlantılı grupların hedefi olmuştu.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede bu hafta 2015'teki askeri darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan onlarca kişinin yargılandığı dava görülüyor. Geçen yıl Ağustos ayında da Burkina Faso'da Aziz İstanbul adlı Türk restoranına saldırı olmuş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Fransa patlama saldırı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ora niresi
derbeder olsa şu fransızlar
afrika olması gerekiyor
Allah rahmet eylesin
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